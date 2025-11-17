Người thầy "huyền thoại" bị bảo vệ gọi lại vì nhầm là học sinh

Trên mạng xã hội, tình huống thầy Lê Bá Khánh Trình bị bảo vệ trường nhầm là học sinh liên tục được chia sẻ. Tình huống được kể lại như sau:

Tình huống thầy Lê Bá Khánh Trình bị bảo vệ nhầm là học sinh liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội (Ảnh: Chụp lại màn hình).

Thầy Lê Bá Khánh Trình chạy xe vào trường. Một anh bảo vệ thấy vậy liền hỏi: “Em ơi, em chạy đi đâu đấy?”. Một anh bảo vệ khác nhận ra và nhắc nhỏ: “Thầy Trình, thầy Trình á…”. Anh bảo vệ lúc đầu giật mình, rồi vội chạy lại: “Thầy cứ để đó, để đó cho con”.

Thầy Lê Bá Khánh Trình, người nổi tiếng với Giải đặc biệt tại IMO (Olympic toán quốc tế), cả đời vẫn đi dạy bằng chiếc xe Cup cũ kỹ. Vì dáng người gầy gò và chiếc xe nhỏ tàng tàng nên bảo vệ tưởng nhầm thầy là… học sinh.

Đăng kèm nội dung này là bức ảnh chụp thầy Lê Bá Khánh Trình với dáng người gầy gò, bộ quần áo giản dị đang dựng chiếc xe Cup ở trường.

Lát cắt này liên tục được chia sẻ với nhiều bình luận xúc động về sự giản dị của một người thầy nổi tiếng. Nhiều bình luận của học trò cũ như “Từ hồi học thầy đến giờ, thầy vẫn không thay đổi gì mấy”, “Nhìn thấy hình ảnh về thầy lại xúc động”; “Một tài năng và nhân cách đáng ngưỡng mộ”…

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về tình huống nói trên, TS Lê Bá Khánh Trình cho biết: “Câu chuyện vui này xảy ra vào sáng chủ nhật 16/11. Tôi đến Trường Phổ thông Năng khiếu để giảng một chuyên đề về hình học cho học sinh THCS ở TPHCM và một số tỉnh theo dự án của Đại học Quốc gia TPHCM”.

Nói về việc bị bảo vệ nhầm là học sinh, thầy Trình cho biết, bản thân không quá bất ngờ vì ông cũng đã từng bị nhầm như vậy. Hơn nữa, ông đã về hưu, ít vào trường hơn trước nên bảo vệ không “quen dáng” là điều bình thường.

Thầy Lê Bá Khánh Trình chia sẻ thêm, chiếc xe này ông đi từ những năm 90. Sau đó, ông cho người em mượn và vài năm trước, người em đã trả lại.

Đầu năm nay, sau khi cho đứa cháu mượn chiếc xe mình đang đi, ông lấy chiếc xe cũ ra sửa lại và tiếp tục sử dụng hàng ngày.

Ông trải lòng: “Chiếc xe này đã đồng hành với mình không biết bao nhiêu là chặng đường nên tôi quý nó lắm”.

Ngoài toán học, thầy Lê Bá Khánh Trình được học trò biết đến với lối sống và hình ảnh giản dị (Ảnh: Hoài Nam).

Trong lần trả lời phỏng vấn Dân trí mới đây, TS Lê Bá Khánh Trình cho hay, ông sinh ra và lớn lên ở thời kỳ đất nước khó khăn nên ông sống rất tằn tiện, tiết kiệm. Chẳng hạn như một quả táo hỏng, ông cũng gọt bỏ phần hỏng rồi dùng lại; quần áo cũ vẫn mặc đến khi không thể dùng được nữa.

TS Lê Bá Khánh Trình sinh năm 1962 tại Huế, được mệnh danh là "cậu bé vàng của toán học Việt Nam".

Năm 1979, lúc 17 tuổi, khi đang là học sinh tại lớp chuyên toán trường Quốc học Huế, ông được chọn để tham gia kỳ thi Olympic toán Quốc tế ở Luân Đôn, Anh, cùng 4 học sinh khác.

Ông đoạt giải nhất với số điểm tuyệt đối 40/40, đồng thời đoạt giải đặc biệt về lời giải độc đáo.

Thí sinh Lê Bá Khánh Trình (giữa) khi tham dự kỳ thi Olympic toán Quốc tế năm 1979 (Ảnh: Tư liệu).

Sau kỳ thi trên, ông theo học tại khoa toán trường Đại học Quốc gia Moskva. Trở về nước, ông giảng dạy tại khoa Toán - tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM).

Olympic toán quốc tế tiếp tục “vận” vào người ông khi ông trở thành người dìu dắt nhiều thế hệ học trò Việt Nam tham gia đấu trường này với nhiều thành tích.

Sau khi về hưu vào giữa năm 2025, TS Lê Bá Khánh Trình vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng Trường Phổ thông Năng khiếu trên cương vị cố vấn trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.