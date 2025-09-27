Dự án trường mầm non gần 30 tỷ đồng ở Thanh Hóa dang dở, cỏ dại mọc um tùm

Được đầu tư xây dựng năm 2023, Trường mầm non Hà Đông, xã Hà Đông cũ (nay là xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) sắp hoàn thiện thì dừng thi công. Công trình này đang bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm.

Công trình có quy mô hàng nghìn m2, gồm dãy nhà hai tầng làm phòng học, nhà hiệu bộ, bếp ăn, sân trường… Theo ghi nhận, dự án đã được hoàn thiện khoảng 90% khối lượng công trình.

Cỏ dại mọc um tùm quanh khuôn viên dãy nhà 2 tầng đang trong quá trình hoàn thiện.

Bên trong khu nhà, cỏ dại, dây leo phủ kín hành lang.

Một số phòng học tại dự án cũng trong tình trạng tương tự, cỏ cây mọc um tùm.

Một số thanh lan can hành lang bị vứt ngoài sân, phơi nắng mưa suốt thời gian dài.

Một số hạng mục như đường điện, hệ thống ống nước sạch cũng đã được lắp đặt gần xong bên trong dự án.

Theo người dân địa phương, công trình Trường mầm non Hà Đông dừng thi công, bỏ hoang suốt 1 năm nay. Bên trong công trường không có người trông coi, không có công nhân. Trong ảnh là hồ sơ, bản vẽ thiết kế thi công bị bỏ lại ở phòng học.

Một số vật dụng bằng thép được nhà thầu thi công cất dọn vào bên trong phòng học tại công trường.

Khu lán trại của công nhân đìu hiu, không có người qua lại hơn 1 năm qua.

Theo lãnh đạo UBND xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, dự án Trường mầm non Hà Đông được đầu tư từ trước thời điểm sáp nhập xã, do UBND xã Hà Đông cũ làm chủ đầu tư.

"Công trình được xây dựng với mức đầu tư 29 tỷ đồng. Chúng tôi mới được nhận bàn giao công trình từ tháng 8 vừa qua", vị lãnh đạo nói.

Ông cũng cho biết một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do thiếu nguồn kinh phí. "Khi cho chủ trương đầu tư, xã không có kế hoạch vốn khả thi nên mới vỡ trận. Đơn vị đang dự tính xin tỉnh hỗ trợ nguồn kinh phí để tiếp tục triển khai xây dựng", vị lãnh đạo nói thêm.

Vị trí dự án Trường mầm non Hà Đông (Ảnh: Google Maps).