"Núi rác" cạnh trường học liên cấp ở Nha Trang đã được dọn sạch

Ngày 5/12, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, bãi trung chuyển rác ở cuối đường 19 Tháng 5 (phường Tây Nha Trang), nằm cạnh Trường liên cấp Quốc tế Việt Nam Singapore, đã được cơ quan môi trường thu gom toàn bộ.

Bên cạnh việc dọn rác, lực lượng chức năng còn giăng dây để ngăn người dân tiếp tục tập kết rác tại khu vực này.

Rác thải ở cuối đường 19 Tháng 5 đã được thu dọn sạch, lực lượng chức năng còn giăng dây để ngăn người dân tiếp tục tập kết rác tại khu vực này (Ảnh: Trung Thi).

Theo đại diện Công ty môi trường đô thị Nha Trang, sau khi nhận phản ánh của báo Dân trí, nhà trường và địa phương, đơn vị đã dừng đưa rác về điểm tập kết cuối đường 19 Tháng 5.

Từ đêm 3/12 đến sáng 4/12, bãi trung chuyển rác tại đây đã được dọn sạch cơ bản.

Lượng rác lớn tập kết về khu vực này vào ngày 3/12 (Ảnh: Trung Thi).

Thời gian tới, ngành môi trường sẽ lựa chọn một điểm trung chuyển khác phù hợp hơn, tránh ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Như Dân trí đã phản ánh, phụ huynh có con học Trường liên cấp Quốc tế Việt Nam Singapore phát hiện một “núi rác” tồn đọng trên đường 19 Tháng 5 khi đi khảo sát lớp học trước ngày học sinh trở lại trường. Họ lo ngại lượng rác ứ đọng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học của học sinh.

Lượng rác cuối cùng tại đường 19 Tháng 5 được đưa lên xe vận chuyển đi nơi khác vào sáng 4/12 (Ảnh: Trung Thi).

Phụ huynh cho biết thông cảm với ngành môi trường khi khối lượng rác tăng đột biến sau trận mưa lũ lịch sử, nhưng việc chọn khu vực gần trường làm điểm trung chuyển là điều khó chấp nhận, vì vậy kiến nghị di dời đến vị trí khác.

Tiếp nhận phản ánh, các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã vào cuộc, xử lý, trả lại môi trường thông thoáng cho khu vực trường học.