Nữ sinh ghép ảnh phản cảm trên Nhà hát Lớn, trường đại học lên tiếng

Bức ảnh do một tài khoản có tên Kimberly Pham đăng tải đồng thời trên 3 nền tảng mạng xã hội là Instagram, Thread và Facebook.

Theo đó, cô gái này đã ghép chân dung chính mình trong trang phục gợi cảm với toàn cảnh Nhà hát Lớn Hải Phòng. Đáng nói, chân dung cô được phóng đại và đặt ở phía trên, còn Nhà hát thu nhỏ ở phía dưới. Nổi bật ở mặt tiền của Nhà hát là bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngay lập tức, bức ảnh gây nên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng. Nhiều người bức xúc cho rằng, cô gái trong bức ảnh muốn nổi tiếng bằng mọi giá.

Bức ảnh phản cảm do tài khoản Kimberly Pham đăng tải (Ảnh chụp màn hình).

Sau khi nhận về các bình luận chỉ trích, cô gái đã xoá ảnh và lên bài xin lỗi, song, việc này không xoa dịu được cơn giận dữ của dư luận.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Kimberly Phạm khẳng định, lúc ghép ảnh cô chỉ nghĩ rằng đang đứng ở nơi đẹp nhất Thành phố Hải Phòng nhìn toàn cảnh xung quanh, không nghĩ tới việc có ảnh Bác Hồ ở đó. Cô bày tỏ sự hối hận và mong được cộng đồng mạng tha thứ.

Tài khoản Kimberly Pham lên tiếng xin lỗi (Ảnh chụp màn hình).

Trên trang cá nhân, Kimberly Phạm thể hiện bản thân là nhà thiết kế nội y. Trong khi đó, thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng cô là sinh viên Trường Đại học Thăng Long.

Tuy nhiên mới đây, Trường Đại học Thăng Long đã chính thức lên tiếng phủ nhận trên trang fanpage của trường.

“Cá nhân được nhắc đến từng là sinh viên khóa 29. Tuy nhiên, nhà trường đã ban hành quyết định buộc thôi học đối với cá nhân này từ ngày 1/10/2024 do quá thời hạn 8 năm hoàn thành chương trình đào tạo.

Hiện tại, cá nhân này không còn là sinh viên Trường Đại học Thăng Long và không thuộc sự quản lý hay giáo dục của nhà trường”, thông báo viết.

Trường Đại học Thăng Long cho biết thêm, nhiều năm qua, trường đã triển khai và phổ biến bộ quy tắc ứng xử của sinh viên trong cuộc sống nói chung và trên không gian mạng nói riêng ngay từ thời điểm nhập học.

Nhà trường kỳ vọng rằng, trên nền tảng bộ quy tắc, sinh viên sẽ ứng xử một cách văn minh, tôn trọng pháp luật, luôn có ý thức trách nhiệm với hành động và phát ngôn của mình.

Kiều Yên