Kỳ tuyển sinh lịch sử: Nguyện vọng ảo phía Nam tăng mạnh, vượt 170%

Thông tin trên được PGS.TS Trần Cao Vinh, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM, chia sẻ tại Hội nghị tổng kết công tác lọc ảo nhóm phía Nam và tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 diễn ra vào chiều 5/12.

PGS.TS Cao Vinh đánh giá kỳ tuyển sinh năm nay rất đặc biệt khi chứng kiến lượng nguyện vọng tăng vọt, sự đa dạng về phương thức xét tuyển và yêu cầu kỹ thuật ngày càng phức tạp.

PGS.TS Trần Cao Vinh, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh: Khắc Hiếu).

Trong kỳ tuyển sinh năm nay, có hơn 1,59 triệu nguyện vọng, đạt quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Trong khi, tổng chi tiêu các trường trong nhóm là hơn 301.000 sinh viên.

Công tác lọc ảo trong nhóm diễn ra với 15 lượt. Trung bình mỗi lần lọc ảo, nhóm có gần 900.000 nguyện vọng trúng tuyển, tăng 41,27% so với năm 2024.

Đối sánh trung bình quy mô ảo qua 15 lần lọc ảo nhóm phía Nam là 520.000 nguyện vọng/1 lần lọc ảo của nhóm.

Trung bình tỷ lệ ảo tổng thể của toàn bộ nhóm phía Nam là 172,52% tăng gấp gần 2 lần so với mức 90,16% của năm 2024.

Tỷ lệ này phản ánh thực tế số lượng nguyện vọng ảo giữa các trường trong nhóm ở mức rất cao, đòi hỏi hệ thống phải thực hiện nhiều vòng lọc ảo hơn để giảm tối đa các số liệu ảo trong nhóm.

Về kế hoạch năm 2026, Đại học Quốc gia TPHCM thông tin, nhóm phía Nam sẽ siết chặt kiểm soát chất lượng dữ liệu để bảo đảm thông tin chính xác, thống nhất và tránh lặp lại các sai sót của năm 2025.

Đại học Quốc gia TPHCM cũng kiến nghị tiếp tục duy trì mô hình nhóm phía Nam do đơn vị này điều phối; tổ chức tập huấn, thực hành lọc ảo sớm hơn với sự tham gia của đại diện Sở GD&ĐT, Vụ Giáo dục Đại học và Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin (Bộ GD&ĐT) để rà soát toàn bộ quy trình dữ liệu; nâng cấp hệ thống và dữ liệu thực hành mô phỏng lọc ảo.