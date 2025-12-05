Hàng loạt điều chỉnh cho kỳ thi đánh giá năng lực lớn nhất cả nước

Chiều 5/12, TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, Đại học Quốc gia TPHCM, đề cập vấn đề trên tại Hội nghị tổng kết tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM năm 2025, kế hoạch năm 2026.

TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh: Khắc Hiếu).

Ông Chính cho biết, Trung tâm đang lấy ý kiến và xem xét về việc sử dụng VNeID trong kỳ thi đánh giá năng lực cũng như việc mở rộng đối tượng thi đối với học sinh lớp 11.

Ngoài ra, ban tổ chức kỳ thi cũng lấy ý kiến cải tiến, tối ưu hoá công tác tổ chức thi; cải tiến, hoàn thiện nội dung bài thi và cách sử dụng kết quả bài thi…

Một điểm mới khác được TS Nguyễn Quốc Chính tiết lộ là hai trung tâm khảo thí của Đại học Quốc gia TPHCM và Đại học Quốc gia Hà Nội đang xem xét công nhận kết quả của nhau, tránh cho thí sinh phải tham gia nhiều kỳ thi.

Năm 2026, kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM tiếp tục tổ chức theo phương thức trắc nghiệm khách quan trên giấy, giữ nguyên cấu trúc đề thi hiện tại, nhằm đảm bảo tính ổn định và so sánh kết quả giữa các năm.

Kỳ thi dự kiến được tổ chức trước thi tốt nghiệp THPT, diễn ra thành 2 đợt vào ngày 5/4/2026 và 24/5/2026.

Kế hoạch kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM năm 2026 (Ảnh: L.Đ).

Đánh giá về kỳ thi năm 2025, báo cáo của Đại học Quốc gia TPHCM thể hiện trong quá trình tổ chức kỳ thi, một số sai sót cục bộ trong công tác coi thi tại một vài điểm thi cho thấy vẫn còn tồn tại những hạn chế, cần được khắc phục và cải tiến.

Để phòng ngừa và ngăn chặn những sự cố tương tự trong các kỳ thi tiếp theo, Đại học Quốc gia TPHCM cho biết sẽ tiếp tục triển khai nhiều biện pháp.

Trước hết, đơn vị này rà soát và hoàn thiện các quy định, quy trình tổ chức thi nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn và hiệu quả, đồng thời hạn chế tối đa sai sót ở tất cả khâu tổ chức.

Bên cạnh đó, ban tổ chức sẽ bổ sung tài liệu hướng dẫn, xây dựng video mô phỏng tình huống và tăng cường tập huấn cho cán bộ coi thi, đặc biệt là lực lượng tại các điểm thi.

Quy trình phối hợp giữa các đơn vị cũng sẽ được chuẩn hóa, kỷ luật tổ chức được siết chặt hơn, qua đó nâng cao tính chuyên nghiệp và sự đồng bộ trong toàn hệ thống.

Thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực năm 2025 do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức để xét tuyển vào đại học (Ảnh: Hoàng Hoàng).

Trung tâm khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, Đại học Quốc gia TPHCM phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tham gia tổ chức kỳ thi, tăng cường trao đổi, hướng dẫn và giám sát nhằm đảm bảo cán bộ tham gia công tác tổ chức thực hiện đúng quy định, quy trình của kỳ thi, hạn chế tối đa sai sót và ngăn ngừa việc tái diễn các tình huống vi phạm đã từng xảy ra.

Đến nay, thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM là kỳ thi đánh giá năng lực có quy mô lớn nhất cả nước về số thí sinh dự thi và số trường sử dụng kết quả xét tuyển.

Năm 2025, trong cả 2 đợt thi có hơn 152.000 thí sinh dự thi ứng với 218.543 lượt thí sinh dự thi và hơn 110 cơ sở giáo dục sử dụng kết quả xét tuyển.

Trong đợt 2 kỳ thi năm 2015, tại Cụm thi số 9 - Trường Đại học Công nghệ TPHCM, Hội đồng thi ghi nhận sự cố tại 2 phòng thi do cán bộ coi thi thiếu cẩn trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, làm ảnh hưởng đến thời gian làm bài của thí sinh.

Sau khi báo chí phản ánh, để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh, Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức kỳ thi đợt 3 cho các thí sinh bị ảnh hưởng thi lại.