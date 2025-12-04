Sinh viên liên tục được gọi xác nhận thông tin để nhận tiền A80

Sau nhiều ngày chờ đợi, cùng với sự phản ánh của Dân trí, tiền bồi dưỡng cho sinh viên, tình nguyện viên tham gia sự kiện A80 đã bắt đầu được các đơn vị liên hệ xác nhận thông tin để chi trả.

Tối 3/12, một sinh viên Trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương cho biết đã được nhà trường lấy thông tin số tài khoản để chuyển tiền bồi dưỡng tham gia sự kiện A80 vào chiều cùng ngày.

Tương tự, một sinh viên khác tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh cũng cho biết, nhà trường dự kiến gửi tiền cho sinh viên trong tuần này. Danh sách sinh viên tham gia, số tài khoản đã được thu thập trước đó.

Sinh viên từ chối cung cấp thêm thông tin vì "sợ trường mang tiếng".

Một sinh viên trong đội tình nguyện tại sự kiện A80 cho biết đã được Thành đoàn Hà Nội lấy danh sách để nhận tiền bồi dưỡng vào chiều qua.

Sinh viên này (xin giấu danh tính và tên trường đại học) chia sẻ, trước khi đi tình nguyện tại A80, em được thông báo sẽ có tiền hỗ trợ 100.000 đồng/ngày. Đây là kinh phí của tình nguyện viên làm nhiệm vụ hàng rào mềm, lực lượng bảo vệ và chịu chỉ đạo, quản lý của Thành đoàn Hà Nội.

Tuy nhiên, sau khi đại lễ kết thúc, sinh viên chỉ nhận được những phiếu khuyến mãi để mua đồ uống trực tuyến.

"Bẵng đi đến đợt vừa rồi, khi vụ việc tiền bồi dưỡng A80 nóng lên thì chúng em mới hỏi nhau và được biết các tình nguyện viên như chúng em ở các trường đều chưa nhận được kinh phí hỗ trợ", sinh viên cho hay.

Cho tới ngày 3/12, sinh viên bất ngờ nhận được phiếu điền thông tin để Thành đoàn chốt danh sách nhận tiền bồi dưỡng.

"Có thể 1-2 ngày tới, chúng em sẽ nhận được tiền như thông báo ban đầu", sinh viên bày tỏ.

Chia sẻ của sinh viên làm tình nguyện tại A80 (Ảnh chụp màn hình).

Liên quan tới số tiền bồi dưỡng cụ thể với từng nhóm sinh viên, thủ tục chi trả tiền bồi dưỡng và thời gian giải ngân, phóng viên Dân trí đã cố gắng liên hệ với đơn vị phụ trách huy động, tổ chức lực lượng sinh viên tham gia khối xếp hình nghệ thuật và một số trường đại học có sinh viên tham gia A80 để tìm hiểu thông tin song không nhận được phản hồi.