Vụ phó hiệu trưởng đến, phụ huynh đưa con về: Chuyên gia nói gì?

Hiện tại, việc xử lý kỷ luật viên chức được thực hiện theo Nghị định 112/2020 và Nghị định 71/2023.

Theo đó, thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với viên chức quản lý được quy định do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm tiến hành.

Trong mô hình chính quyền 3 cấp truyền thống, người có thẩm quyền bổ nhiệm phó hiệu trưởng trường tiểu học là chủ tịch UBND cấp huyện.

Khi cấp huyện bị xóa bỏ, thẩm quyền xử lý kỷ luật sẽ thuộc về người đứng đầu cơ quan được cấp tỉnh phân quyền hoặc phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của các trường tiểu học.

Trong trường hợp sự việc xảy ra cụ thể tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Kim Thuỷ, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, thẩm quyền thuộc về UBND xã Kim Ngân.

Cũng theo Nghị định 112 và 71, các hình thức xử lý kỷ luật áp dụng đối với hiệu phó (viên chức quản lý) gồm có khiển trách, cảnh cáo, cách chức và buộc thôi việc.

Buộc thôi việc là hình thức kỷ luật cao nhất, chỉ áp dụng khi xảy ra một trong các trường hợp: vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; đã bị kỷ luật bằng hình thức cách chức mà tái phạm; bị xử lý hình sự; sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả để được tuyển dụng.

Vụ việc tại Trường PTDTBT Tiểu học Kim Thủy bắt nguồn từ sự cố ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng xảy ra vào ngày 26/9, khiến hơn 40 học sinh bán trú của trường phải nhập viện với các triệu chứng buồn nôn, đau bụng.

Trường PTDTBT Tiểu học Kim Thủy (Ảnh: Tiến Thành).

Cơ quan chức năng sau đó đã xác định nguyên nhân là do vi khuẩn Bacillus cereus sinh độc tố có trong món cá chim kho, đồng thời phát hiện nhiều vi phạm về an toàn thực phẩm, bao gồm việc Hiệu trưởng (ông Đỗ Văn Mỹ) và nhân viên nấu ăn không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm.

Sự cố này đã làm phụ huynh mất niềm tin nghiêm trọng vào Ban Giám hiệu, đặc biệt là bà Đ.T.H.H., Phó Hiệu trưởng nhà trường, người chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp.

Dù chính quyền xã đã 2 lần ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà H., nhưng việc bà H. trở lại trường sau thời gian nghỉ ốm và đình chỉ đã khiến phụ huynh vô cùng bức xúc. Trong hơn 2 tháng kể từ ngày xảy ra sự việc, phụ huynh đã 4 lần đồng loạt đến trường đón con em về nhà, tuyên bố sẽ tiếp tục cho con nghỉ học nếu bà H. còn công tác tại trường.

Mới đây, Sở GD&ĐT Quảng Trị xác định thẩm quyền xử lý kỷ luật cá nhân, tổ chức liên quan tới trường Kim Thuỷ thuộc về UBND xã Kim Ngân.

Trong khi đó, phía chính quyền xã Kim Ngân cho biết đang phối hợp với đơn vị công an và nhà trường để giải quyết sự việc, nhằm sớm đưa học sinh trở lại trường, ổn định học tập.

Chính quyền xã này cũng đã kiến nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm có kết luận cuối cùng liên quan đến vụ ngộ độc để địa phương có hướng xử lý.

TS Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhận định, việc xử lý kỷ luật Phó Hiệu trưởng trường Kim Thuỷ có phần chậm trễ.

Nếu sự việc xảy ra đúng như mô tả của báo chí, ông Vinh cho rằng chính quyền xã hoàn toàn có thể xử lý kỷ luật về việc thiếu trách nhiệm quản lý của nữ hiệu phó trong bữa ăn bán trú của học sinh, chưa cần tới kết luận của cơ quan công an.