Vụ phó hiệu trưởng đến, phụ huynh đưa con về: Lãnh đạo Sở GD&ĐT lên tiếng

Thẩm quyền xử lý là của chính quyền cấp xã

Sáng 5/12, phóng viên Dân trí đã trao đổi với Tiến sĩ Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Trị, liên quan đến vụ hơn 40 học sinh nhập viện vì các triệu chứng ngộ độc xảy ra tại Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Kim Thủy, xã Kim Ngân.

Tiến sĩ Hương cho biết bà rất buồn trước sự việc xảy ra tại Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy, bởi sự việc ảnh hưởng rất lớn đến học sinh, giáo viên và ngành giáo dục.

Tiến sĩ Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị tại buổi đối thoại với phụ huynh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy (Ảnh: Tiến Thành).

Theo Tiến sĩ Hương, Sở GD&ĐT là đơn vị quản lý về mặt chuyên môn, còn thẩm quyền xử lý các cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ việc ở Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy là của chính quyền xã Kim Ngân.

Thời gian qua, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã có những kiến nghị, tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh, đồng thời hỗ trợ xã Kim Ngân để xử lý vụ việc, mục tiêu nhằm ổn định tình hình học tập của học sinh.

"Ngay sau khi xảy ra vụ việc học sinh phải nhập viện, phụ huynh bức xúc không đưa con đến lớp, tôi đã trực tiếp đến trường, cùng lãnh đạo xã đối thoại với phụ huynh. Vừa qua, lãnh đạo tỉnh cũng chỉ đạo xã Kim Ngân giải quyết vụ việc theo đúng thẩm quyền. Sở sẽ tham mưu thêm với tỉnh, đồng hành cùng xã trong việc này", Tiến sĩ Hương thông tin.

Tiến sĩ Hương cũng nêu ý kiến trong thời điểm chờ kết luận từ cơ quan công an, chính quyền xã Kim Ngân nên tham khảo, nghiên cứu các quy định để có hướng xử lý, tránh tình trạng học sinh nghỉ học kéo dài, nhất là thời điểm gần thi học kỳ.

Phụ huynh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy đưa con về vào sáng 4/12 (Ảnh: Tiến Thành).

Trước đó, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Kim Ngân cho biết, đến nay các cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng về sự việc xảy ra tại Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy, do đó địa phương chưa có căn cứ để xử lý.

Theo vị lãnh đạo, trước mắt, xã Kim Ngân sẽ phối hợp với nhà trường và các đơn vị chức năng trên địa bàn vận động phụ huynh đưa con trở lại lớp, tránh gây ảnh hưởng đến chương trình học.

"Quan điểm của xã là ai sai đến đâu xử lý đến đó và rất quyết liệt trong việc này, không có chuyện dung túng hay bao che. Tuy nhiên, chúng tôi phải có kết luận từ cơ quan chức năng để có căn cứ, xem mức độ vi phạm đến đâu rồi mới đưa ra hình thức xử lý được", vị lãnh đạo thông tin.

Vụ việc kéo dài khiến dư luận thắc mắc

Vụ việc hơn 40 học sinh phải nhập viện vì các triệu chứng ngộ độc đã trôi qua hơn 2 tháng, thế nhưng đến nay các vấn đề liên quan vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của học sinh.

Đặc biệt cứ mỗi lần bà Đ.T.H.H. Phó Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy, đến trường phụ huynh lại đón con về, điều này khiến dư luận xôn xao.

Nhiều bạn đọc Dân trí bày tỏ thắc mắc vì sao cơ quan chức năng tại Quảng Trị vẫn chưa giải quyết dứt điểm vấn đề nêu trên.

Bạn đọc Khanh Truong nêu: "Một sự việc đã quá rõ ràng về công tác quản lý trong nhà trường, người phụ trách mắc khuyết điểm trầm trọng mà sao chính quyền các cấp giải quyết lâu vậy? Cần phải giải quyết dứt điểm để cho môi trường sư phạm được lành mạnh, không để ảnh hưởng đến tâm lý của con trẻ và những giáo viên chân chính".

"Cha mẹ nào cũng muốn con được ăn, học đàng hoàng, nhưng khi cô hiệu phó xuất hiện, phụ huynh lại đón con về, đã 4 lần. Như vậy niềm tin và đồng thuận dành cho cô giáo này không còn nữa, mong chính quyền sớm có kết luận dứt điểm để phụ huynh an tâm đưa con đến trường", bạn đọc Trung Vo nêu.

Bạn đọc Thien phanhuy đưa ra thắc mắc: "Vấn đề đặt ra là đang chờ kết luận điều tra, vậy cho hỏi cơ quan chức năng kết luận điều tra đã 2 tháng mà vẫn chưa điều tra ra, chưa có quyết định? Như vậy có lâu quá không? Và trong khi chờ kết luận điều tra thì bà hiệu phó có quyền đến trường để làm việc không? Pháp luật có quy định rất chặt chẽ, tôi không biết và tôi hỏi 2 vấn đề đó".

Vụ lùm xùm tại Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của học sinh (Ảnh: Tiến Thành).

Như Dân trí đã thông tin, ngày 4/12, Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy lại gây chú ý bởi phụ huynh một lần nữa đến đón con về. Sau vụ ngộ độc thực phẩm khiến hơn 40 học sinh phải nhập viện, đây là lần thứ 4 phụ huynh học sinh diện bán trú quyết định đưa con rời trường.

Một số phụ huynh cho biết việc họ đón con về là vì có sự xuất hiện của bà Đ.T.H.H.. Nhiều phụ huynh vẫn giữ quan điểm nếu có bà H. tại trường, họ sẽ cho con nghỉ.

Trước đó vào ngày 26/9, nhiều học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, đau bụng. Trong đó, hơn 40 em phải nhập viện điều trị.

Kết quả kiểm nghiệm mẫu thức ăn, bệnh phẩm, cơ quan chức năng phát hiện chủng vi khuẩn Bacillus cereus sinh độc tố Non-haemolytic enterotoxin, được xác định là một trong những nguyên nhân gây ngộ độc.

Học sinh nhập viện vì các triệu chứng ngộ độc vào cuối tháng 9 (Ảnh: Nhật Anh).

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy có 75 học sinh bán trú, ăn ở tại trường từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần. Sau vụ ngộ độc, nhiều phụ huynh không còn yên tâm về việc ăn uống, sinh hoạt tại trường, mất niềm tin vào ban giám hiệu, đặc biệt là bà Đ.T.H.H. nên cho con nghỉ ở nhà.

Trước những bức xúc trong dư luận, đặc biệt là từ phía phụ huynh, chính quyền xã Kim Ngân quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà H., phụ huynh sau đó đã đưa con trở lại lớp. Thời gian sau đó, cứ mỗi lần bà H. xuất hiện tại trường, phụ huynh lại đến đón con về.

Chính quyền xã Kim Ngân xác định Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy có hành vi chế biến, cung cấp thực phẩm (món cá chim kho) không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn thực phẩm.