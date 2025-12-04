Nữ phó hiệu trưởng đến trường, lần thứ 4 phụ huynh lại đón con về

Sáng 4/12, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, phần lớn phụ huynh học sinh diện bán trú của Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Kim Thủy, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị đã đến trường đón con về.

Một số phụ huynh cho biết việc họ đón con về là vì có sự xuất hiện của bà Đ.T.H.H., Phó Hiệu trưởng nhà trường. Nhiều phụ huynh vẫn giữ quan điểm nếu có bà H. tại trường, họ sẽ cho con nghỉ.

Phụ huynh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy đón con về (Ảnh: Tiến Thành).

Sau vụ hơn 40 học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy xuất hiện các triệu chứng ngộ độc vào ngày 26/9, đây là lần thứ 4 phụ huynh đón con về.

"Nếu cô H. còn ở trường, chúng tôi sẽ đưa con về. Sau vụ ngộ độc thực phẩm, chúng tôi rất bức xúc, cơ quan chức năng cần có hình thức xử lý chứ không phải tạm đình chỉ một thời gian rồi để cô H. tiếp tục công tác", chị Hồ Thị Hoa, một phụ huynh nói.

Theo lãnh đạo xã Kim Ngân, khi bà H. báo cáo sẽ trở lại công tác sau thời gian nghỉ ốm, địa phương đã đề nghị nữ phó hiệu trưởng này đến làm việc, nhằm giải quyết một số vấn đề liên quan. Tuy nhiên, bà H. không lên trụ sở chính quyền mà đi thẳng đến trường.

Một phụ huynh thu dọn quần áo ở khu nội trú để đón con về (Ảnh: Tiến Thành).

Chính quyền xã Kim Ngân phối hợp với đơn vị công an và nhà trường đang họp bàn để giải quyết sự việc, nhằm sớm đưa học sinh trở lại trường, ổn định học tập. Chính quyền xã này cũng đã kiến nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm có kết luận cuối cùng liên quan đến vụ ngộ độc để địa phương có hướng xử lý.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 8h ngày 26/9, nhiều học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, đau bụng. Trong đó, 40 em phải nhập viện điều trị.

Kết quả kiểm nghiệm mẫu thức ăn, bệnh phẩm, cơ quan chức năng phát hiện chủng vi khuẩn Bacillus cereus sinh độc tố Non-haemolytic enterotoxin, được xác định là một trong những nguyên nhân gây ngộ độc.

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy có 75 học sinh bán trú, ăn ở tại trường từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần.

Sau vụ ngộ độc, nhiều phụ huynh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy không còn yên tâm về việc ăn uống, sinh hoạt tại trường, mất niềm tin vào ban giám hiệu, đặc biệt là bà Đ.T.H.H., Phó Hiệu trưởng, nên cho con nghỉ ở nhà.

Nhiều lớp học ở Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy vắng học sinh diện bán trú (Ảnh: Tiến Thành).

Trước những bức xúc trong dư luận, đặc biệt là từ phía phụ huynh, chính quyền xã Kim Ngân quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà H., phụ huynh sau đó đã đưa con trở lại lớp. Thời gian sau đó, cứ mỗi lần bà H. xuất hiện tại trường, phụ huynh lại đến đón con về.

Chính quyền xã Kim Ngân cũng đã vào cuộc và xác định Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy có hành vi chế biến, cung cấp thực phẩm (món cá chim kho) không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng và 2 nhân viên được thuê trực tiếp nấu ăn tại trường không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm.