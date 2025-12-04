Phía sau bức ảnh bàn tay bé 8 tuổi ở vùng cao khiến triệu người lay động

Những giờ qua, hình ảnh đôi bàn tay nhỏ nhắn, sạm đen, nứt nẻ của cậu bé 8 tuổi ở vùng cao Sơn La gây xúc động mạnh. Ít ai biết, phía sau hình ảnh viral (lan truyền) ấy là một hoàn cảnh đặc biệt, một nghị lực và sự hiếu học.

Bức ảnh được đăng tải kèm với tiêu đề: “Đôi tay của em bé 8 tuổi, phải mò cua bắt cá cho gia đình nhưng em vẫn chăm đi học”.

Chỉ trong một thời gian ngắn đăng tải, hình ảnh thu hút hơn 1,1 triệu lượt xem, hàng nghìn bình luận và chia sẻ xúc động.

Người đăng tải hình ảnh là cô Lò Thị Nhung, giáo viên lớp 3A8, điểm trường Mường Chiến, thuộc Trường Tiểu học Ngọc Chiến, xã Mường Lai, tỉnh Sơn La.

Hình ảnh bàn tay của A Dao khiến nhiều người xúc động (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, cô Nhung không giấu nổi sự xúc động khi kể về em Mùa A Dao, cậu học trò là nhân vật chính trong bức ảnh lay động triệu người.

Cô Nhung cho biết nhà A Dao cách trường khoảng 4km. Hoàn cảnh gia đình em vô cùng éo le khi bố em - ông Mùa A Vạng - đã mất hoàn toàn khả năng lao động, trong khi, mẹ cũng không ở nhà suốt hai năm qua.

A Dao có 4 anh chị em. Chị gái của cậu năm nay lớp 7 nhưng thường xuyên nghỉ học vì phải ở nhà chăn trâu, kiếm sống. Anh trai là học sinh lớp 5, bị khuyết tật và cũng thường bỏ dở việc học vì gia đình quá khó khăn.

“Hàng ngày sau giờ lên lớp, A Dao phải mò cua, bắt cá giúp gia đình. Có hôm trên đường đi học về, em tạt vào ao, suối để kiếm thức ăn. Không ít lần, em mặc nguyên bộ quần áo ướt tới lớp. Tôi hướng dẫn Dao thay đồ mới vào học”, cô Nhung chia sẻ.

Nhắc đến hành trình đến trường của A Dao, cô Nhung cho hay hồi đầu năm, cậu bé cũng thường nghỉ học. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì, cô đã đến tận nhà vận động em trở lại trường.

“Đợt rét đậm vừa qua, Dao cũng nghỉ vài hôm vì trời lạnh quá. Tôi lại xin quần áo cũ, sách vở ở trường và mua cho em đôi dép mới. Mặc dù A Dao tiếp thu kiến thức chậm hơn so với các bạn, nhưng cô trò động viên nhau, em lại tiếp tục tới lớp”, cô Nhung chia sẻ.

A Dao được cô giáo Nhung và nhà trường động viên mỗi ngày để tới lớp (Ảnh: NVCC).

Cô giáo cũng xúc động cho biết, A Dao thường xuyên phải mang cơm trắng đi học, bữa cơm chỉ có thêm chút rau, măng chua lấy được từ rừng. Ngày nào may mắn, bữa ăn của em mới có thêm quả trứng.

"Có hôm tan học buổi sáng Dao về nhà luôn, chiều không đến trường. Tôi hỏi các bạn mới biết em không mang cơm nên bỏ học”, cô giáo chủ nhiệm kể thêm.

Sau khi hình ảnh về đôi tay của A Dao được đăng tải, cậu bé đã nhận được sự quan tâm và hỗ trợ ban đầu từ cộng đồng như cặp sách và áo quần.

Cô Nhung cho hay, lớp có hơn 30 học sinh, trong số đó 2/3 là con em đồng bào dân tộc thiểu số, còn nhiều khó khăn. Dao không phải trường hợp khó khăn duy nhất.

“Hầu hết các em đều sống với ông bà bởi bố mẹ đều đi làm ăn xa hoặc đang phải chấp hành chính sách pháp luật. Có hôm tôi phải pha mì cho Dao hoặc một số học sinh vì các em quên mang cơm trưa”, cô Nhung tiết lộ về thực tế tại điểm trường.

Mặc dù tiếp thu còn chậm nhưng A Dao vẫn cố gắng đến trường (Ảnh: NVCC).

Nói về khó khăn chung, bà Lê Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngọc Chiến, cho biết điểm trường Mường Chiến là một trong 11 điểm trường của nhà trường.

Trong số hơn 1.000 học sinh của trường, khoảng 98% là con em đồng bào dân tộc thiểu số, hoàn cảnh rất khó khăn. Nhiều em mồ côi cả cha lẫn mẹ, có em phải sống cùng ông bà hoặc họ hàng. Một số học sinh như A Dao trở thành trụ cột gia đình, đi lao động từ rất sớm.

Cũng theo bà Hà, vì kinh tế khó khăn, tình trạng học sinh bỏ học diễn ra thường xuyên. Các thầy cô giáo ngoài giờ lên lớp cũng phải nhường cơm, sẻ áo cho các em, đồng thời động viên, hỗ trợ để học sinh đi học đầy đủ.

"Thời gian qua, nhà trường cũng nhận được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm nhưng vẫn còn rất nhiều em có hoàn cảnh khó khăn. Các em đang phải nỗ lực mỗi ngày để tìm kiếm con chữ", Phó Hiệu trưởng Lê Thu Hà cho biết.