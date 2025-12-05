Lịch thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM năm 2026

Đại học Quốc gia TPHCM chiều 5/12 cho biết sẽ tổ chức 2 đợt thi đánh giá năng lực (kỳ thi V-ACT) vào đầu tháng 4 và cuối tháng 5/2026. Thí sinh bắt đầu đăng ký từ cuối tháng 1/2026.

Lịch thi chi tiết như sau:

Các mốc thời gian kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM năm 2026 (Ảnh: H.N).

Kỳ thi V-ACT năm 2026 được tổ chức tại 15 tỉnh/thành phố gồm TPHCM, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

Theo Đại học Quốc gia TPHCM, kỳ thi năm tới được triển khai theo định hướng phát triển ổn định và bền vững.

Phương thức thi trắc nghiệm khách quan trên giấy, giữ nguyên cấu trúc đề thi hiện tại, nhằm đảm bảo tính ổn định, liên tục và so sánh kết quả giữa các năm.

Đề gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn trong 150 phút. Điểm của từng câu có trọng số khác nhau, tùy thuộc vào độ khó.

Thí sinh trong kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM năm 2025 (Ảnh: Hoài Nam).

Ra đời từ năm 2018 với khoảng 4.550 thí sinh dự thi, kỳ thi đánh giá năng lực đã liên tục mở rộng quy mô qua các năm.

Đặc biệt, năm 2025 chứng kiến sự tăng trưởng kỷ lục với khoảng 218.000 lượt thí sinh dự thi ở cả 2 đợt, tăng hơn 1,6 lần so với năm 2024 và gần 48 lần so với năm đầu tiên.

Trong những lần tổ chức gần đây, kỳ thi đã ghi nhận những sai sót như: câu hỏi bị sai, giám thị thực hiện sai quy định gây ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh... làm dấy lên những lo ngại về công tác tổ chức, tập huấn cán bộ/giám thị coi thi kỳ thi này.