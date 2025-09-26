Phụ huynh "hoa mắt" về danh sách chi chít các khoản thu đầu năm học

Theo phản ánh của phụ huynh, trong cuộc họp đầu năm học 2025-2026, Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai dự kiến thu nhiều khoản lên đến hơn 4 triệu đồng/năm.

Một số khoản nhà trường dự kiến thu trong năm học như 360.000 đồng để dạy môn tiếng Anh; quỹ hỗ trợ hoạt động dạy và học 100.000 đồng; dọn vệ sinh công cộng, sân trường 180.000 đồng và nhiều khoản về hoạt động bán trú được chia nhỏ.

Phụ huynh "hoa mắt" với chi chít các khoản thu đầu năm học tại Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (Ảnh: Chí Anh).

“Tôi thấy nhiều khoản vô lý như tiền đầu vào dành cho công tác bán trú, tiền chi cho chất tẩy rửa, bảo vệ, cấp dưỡng. Trước đó, phụ huynh kiến nghị bỏ khoản thu 900.000 đồng/năm tiền dạy buổi chiều”, một phụ huynh cho hay.

Cũng theo phụ huynh này, gia đình có 2 con cùng đi học, đầu năm, số tiền phải đóng lên đến 5-6 triệu đồng. Với điều kiện kinh tế gia đình ở vùng khó khăn, số tiền này thực sự là áp lực.

Học sinh Trường Tiểu học Phan Chu Trinh ăn và nằm nghỉ trưa tại các lớp học (Ảnh: Phạm Hoàng).

Bà Phan Thị Nga, Hiệu trưởng Tiểu học Phan Chu Trinh cho biết đầu năm học nhà trường đã tổ chức họp và lấy ý kiến phụ huynh về các khoản thu. Theo bà Nga, các khoản nêu trên chỉ là dự kiến, sau đó nhà trường sẽ cân nhắc để hoàn thiện sao cho hợp lý, đúng quy định.

"Tiền đầu vào 500.000 đồng/năm thực chất là để sắm vật dụng cho công tác bán trú và mua khăn mặt, gối cho học sinh vào đầu năm học. Ngoài ra, phụ huynh đóng thêm 135.000 đồng/năm để mua chất tẩy rửa. Lo lắng học sinh ăn cơm đổ ra lớp, phụ huynh thống nhất đóng 200.000 đồng/năm thuê người vệ sinh, dọn dẹp", bà Nga giải thích.

Theo bà Nga, quy định mới khoảng 15h học sinh tan trường. Nhiều phụ huynh đi làm không kịp đón con nên đề nghị đóng 900.000 đồng/năm để nhờ cô giáo trông đến 17h. Nữ hiệu trưởng cho biết khoản thu này và tiền vệ sinh sân trường, nhà trường không thu.

Trước phản ánh của phụ huynh, UBND xã Chư Prông đang làm việc với nhà trường về các khoản thu đầu năm học (Ảnh: Phạm Hoàng).

Về khoản 360.000 đồng/năm học tiếng Anh, bà Nga nói: “Do nhà trường thiếu giáo viên nên phụ huynh tự nguyện đóng tiền để hỗ trợ các cô giáo dạy thêm. Trường đang xin ‎ý kiến xã để thu khoản này, nếu không được sẽ trả lại cho phụ huynh".

Nữ hiệu trưởng cho rằng các khoản thu phục vụ công tác bán trú và học tập của học sinh đều do phụ huynh kiến nghị, tự nguyện đóng góp. Vị này cho biết nhà trường sẽ làm rõ lại để thu theo đúng quy định mới.

Ông Phạm Ngọc Toàn, Chủ tịch UBND xã Chư Prông cho biết đầu năm học xã đã họp với các trường và chỉ đạo cẩn trọng về các khoản thu những khoản nào chưa rõ cần chờ quy định để áp dụng.

“Trước phản ánh của phụ huynh, xã đã chỉ đạo phó chủ tịch làm việc với các trường để kiểm tra các khoản thu đầu năm học”, ông Toàn nói.