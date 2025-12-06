Nữ sinh tự sát sau khi bị phát tán hình ảnh ăn trộm kem

Mới đây, dư luận tại Hàn Quốc xôn xao trước sự việc một nữ sinh trung học phổ thông (18 tuổi) tử vong sau khi hình ảnh em lấy trộm kem tại cửa hàng tự phục vụ bị lan truyền rộng rãi. Điều này đã gây chấn động dư luận và làm dấy lên tranh luận về quyền riêng tư và trách nhiệm sử dụng hình ảnh từ camera an ninh.

Nữ sinh tự sát sau khi bị phát tán ảnh trộm cắp (Ảnh minh họa: Getty Image).

Theo báo cáo, nạn nhân họ Lee được phát hiện đã chết tại nhà riêng ở Hongseong ngày 23/9. Trước đó vài ngày, chủ cửa hàng đã gửi hình ảnh Lee lấy trộm đến một phòng học thêm. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng học sinh và cuối cùng đến tay Lee cùng gia đình em.

Gia đình cho biết Lee rơi vào trạng thái lo lắng nghiêm trọng. Trong tin nhắn gửi bạn bè, em viết: “Giờ tớ phải làm sao… tớ đang run. Làm sao tớ dám xuất hiện ở huyện Hongseong (tỉnh Chungchoeng, Hàn Quốc) nữa? Tớ phải đối mặt với những lời đồn kiểu gì đây?”.

Anh trai của Lee kể tối hôm trước khi xảy ra sự việc, em gái đã tâm sự rằng em không biết phải tiếp tục sống như thế nào. Mẹ em dự định gặp chủ cửa hàng để giải quyết vụ việc, nhưng bi kịch xảy ra trước khi cuộc gặp diễn ra. Lee đã tự tử vào sáng hôm sau.

Gia đình nạn nhân đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát, cáo buộc chủ cửa hàng vi phạm Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân và Luật Sử dụng Mạng Thông tin và Truyền thông. Người quản lý phòng học thêm, người chia sẻ hình ảnh cũng bị cáo buộc vi phạm luật thông tin.

Cha của Lee cho biết con gái ông trở thành mục tiêu của sự chế giễu và nhục mạ vì những hình ảnh từ camera an ninh bị phát tán trái phép, khiến nữ sinh suy sụp vì nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.

Việc các cửa hàng công khai hình ảnh người trộm vặt đã trở nên phổ biến, đặc biệt ở các cửa hàng tự phục vụ, không có người bán. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng trẻ vị thành niên có hành vi trộm cắp cần được xử lý theo quy định pháp luật, không nên bị bêu riếu công khai. Chuyên gia cảnh báo việc lan truyền hình ảnh có thể gây tổn thương tâm lý nghiêm trọng cho nạn nhân.

Một số chủ cửa hàng chia sẻ rằng họ liên tục bị trộm, tổn thất kéo dài đe dọa sinh kế và việc công khai hình ảnh dường như là biện pháp răn đe duy nhất. Thế nhưng, pháp luật vẫn cấm công bố hình ảnh nhận diện người bị nghi trộm, bất kể lý do. Hiện cảnh sát điều tra quá trình rò rỉ hình ảnh cũng như làm rõ các cáo buộc từ gia đình nạn nhân.