Phó hiệu trưởng đến, học sinh về: Vì sao hơn 2 tháng chưa được giải quyết?

Hiệu phó đến trường, phụ huynh đưa con về

Ngày 4/12, Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Kim Thủy, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị lại gây chú ý bởi phụ huynh một lần nữa đến đón con về.

Sau vụ ngộ độc thực phẩm khiến 40 học sinh phải nhập viện xảy ra vào ngày 26/9, đây là lần thứ 4 phụ huynh học sinh diện bán trú quyết định đưa con rời trường.

Phụ huynh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy đón con về vào sáng 4/12 (Ảnh: Tiến Thành).

Nêu lý do đón con về, một số phụ huynh nói rằng vì có sự xuất hiện của bà Đ.T.H.H., Phó Hiệu trưởng nhà trường. Nhiều phụ huynh vẫn giữ quan điểm nếu có bà H. tại trường, họ sẽ cho con nghỉ.

Vụ việc hơn 40 học sinh phải nhập viện vì các triệu chứng ngộ độc đã trôi qua hơn 2 tháng, thế nhưng đến nay, các vấn đề liên quan vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của học sinh.

Nhà nội trú của Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy lại vắng học sinh (Ảnh: Tiến Thành).

"Sự việc không chỉ ảnh hưởng học tập mà còn tác động đến tâm lý của giáo viên, học sinh nhà trường, trong khi các em chuẩn bị bước vào đợt thi học kỳ. Cứ cô H. đến là cả trường lại xôn xao, làm sao mà tập trung học tập được", một giáo viên Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy chia sẻ.

Có con đang theo học tại đây, chị Hồ Thị Hằng (SN 1982) rất lo lắng bởi những lùm xùm ở trường phần nào ảnh hưởng đến học sinh.

"Con tôi không ăn bán trú tại trường và không bị ngộ độc, thế nhưng vụ việc ồn ào này cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Tôi mong chính quyền và ngành giáo dục cần giải quyết sớm, ai sai thì kỷ luật để ổn định tình hình, chứ cứ kéo dài thế này là không ổn", chị Hằng nói.

Vì sao chưa giải quyết dứt điểm vấn đề?

Nhiều bạn đọc báo Dân trí bày tỏ thắc mắc vì sao cơ quan chức năng tại Quảng Trị vẫn chưa giải quyết dứt điểm vấn đề nêu trên.

"Mình thấy việc quá đơn giản, đã xác định là vi phạm an toàn thực phẩm, sao chính quyền còn chưa xử lý dứt điểm cho xong", bạn đọc Thuận Huỳnh Đac nêu ý kiến.

Bạn đọc Tran Duong thắc mắc: "Sao lại để tình trạng này kéo dài đến như vậy, gây ảnh hưởng việc học hành các cháu, dư luận xấu đến môi trường giáo dục. Các cấp có thẩm quyền cần giải quyết nhanh, dứt điểm tình trạng này".

"Tôi rất ngạc nhiên là chính quyền lâu giải quyết thật! Nó có phải là đại án phức tạp không mà gần 3 tháng rồi vẫn không thể có kết luận cuối? Liệu có "vùng cấm" ở đây không nhỉ? Tôi tò mò quá!", bạn đọc Ngo Tung Lam đặt nghi vấn.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo xã Kim Ngân cho biết đến nay các cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng về sự việc xảy ra tại Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy, do đó, địa phương chưa có căn cứ để xử lý.

Theo vị lãnh đạo, chính quyền xã Kim Ngân đã kiến nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các ban, ngành liên quan sớm giải quyết vấn đề. Trước mắt, xã Kim Ngân sẽ phối hợp với nhà trường và các đơn vị chức năng trên địa bàn vận động phụ huynh, để họ đưa con trở lại lớp, tránh gây ảnh hưởng đến chương trình học.

"Quan điểm của xã là ai sai đến đâu xử lý đến đó và rất quyết liệt trong việc này, không có chuyện dung túng hay bao che. Tuy nhiên, chúng tôi phải có kết luận từ cơ quan chức năng để có căn cứ, xem mức độ vi phạm đến đâu, rồi mới đưa ra hình thức xử lý được", vị lãnh đạo thông tin.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 8h ngày 26/9, nhiều học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, đau bụng. Trong đó, 40 em phải nhập viện điều trị.

Kết quả kiểm nghiệm mẫu thức ăn, bệnh phẩm, cơ quan chức năng phát hiện chủng vi khuẩn Bacillus cereus sinh độc tố Non-haemolytic enterotoxin, được xác định là một trong những nguyên nhân gây ngộ độc.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị cần sớm giải quyết dứt điểm vấn đề, ổn định việc học tập của học sinh (Ảnh: Tiến Thành).

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy có 75 học sinh bán trú, ăn ở tại trường từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần. Sau vụ ngộ độc, nhiều phụ huynh cho biết không còn yên tâm về việc ăn uống, sinh hoạt tại trường, mất niềm tin vào ban giám hiệu, đặc biệt là bà Đ.T.H.H., Phó Hiệu trưởng, nên cho con nghỉ ở nhà.

Trước những bức xúc trong dư luận, đặc biệt là từ phía phụ huynh, chính quyền xã Kim Ngân quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà H., phụ huynh sau đó đã đưa con trở lại lớp. Thời gian sau đó, cứ mỗi lần bà H. xuất hiện tại trường, phụ huynh lại đến đón con về.

Chính quyền xã Kim Ngân cũng đã vào cuộc và xác định nhà trường có hành vi chế biến, cung cấp thực phẩm (món cá chim kho) không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, Hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ và 2 nhân viên được thuê trực tiếp nấu ăn tại trường không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm.