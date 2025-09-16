Hai điểm trường bỏ hoang nhiều năm, xã xin chuyển làm trung tâm hành chính

Ngày 16/9, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, UBND xã Đông Hải (tỉnh Cà Mau) đã có tờ trình xin chủ trương cho chuyển đổi công năng 2 điểm Trường Mẫu giáo Hướng Dương và Trường Tiểu học Võ Văn Kiệt, cùng nhà văn hóa (ấp Bửu 2, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu cũ) để làm Trung tâm hành chính của xã.

3 công trình này nằm trong Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, tái định cư rừng phòng hộ tỉnh Bạc Liêu (cũ) trị giá nhiều tỷ đồng, được UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ) phê duyệt triển khai thực hiện từ năm 2014.

Bên ngoài điểm Trường Tiểu học Võ Văn Kiệt (Ảnh: Nhật Linh Đan).

Trường mẫu giáo Hướng Dương được xây dựng hai khối nhà, thiết kế một tầng, với diện tích 3.500m2; Trường Tiểu học Võ Văn Kiệt xây dựng hai khối nhà (1 trệt và 1 lầu) với diện tích 3.700m2.

Hiện bên trong và ngoài khuôn viên 2 điểm trường hoang vắng, cây cỏ mọc um tùm.

Bên trong Trường Tiểu học Võ Văn Kiệt cây cỏ mọc um tùm (Ảnh: Nhật Linh Đan).

Còn nhà văn hóa khu dân cư và đài cấp nước có tổng diện tích 1.500m2. Bên trong nhà văn hóa trống trơn, quạt, đèn được trang bị nhưng không sử dụng, bên ngoài bị cây, cỏ dại bao vây...

“Trường xây 3-4 năm rồi nhưng không thấy sử dụng, học sinh cũng không có học”, ông Đ. (người dân địa phương) thông tin.

Bên trong điểm Trường Mẫu giáo Hướng Dương hoang vắng (Ảnh: Nhật Linh Đan).

Theo UBND xã Đông Hải, các công trình này đã được đầu tư hoàn thiện từ năm 2022, nhưng chưa phát huy được hiệu quả. Lý do, điểm trường cách xa các cụm tuyến dân cư (khoảng 4-10km) nên khó khăn để vận động phụ huynh đưa học sinh vào học.

Do không đưa vào sử dụng, không có kinh phí để thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng, ảnh hưởng nước mặn nên cơ sở vật chất các công trình đều đang xuống cấp.

Nhà văn hóa bị cây, cỏ dại bao vây (Ảnh: Nhật Linh Đan).

Để phát huy hiệu quả của công trình, tránh lãng phí, UBND xã Đông Hải xin chủ trương của UBND tỉnh Cà Mau cho chuyển công năng 2 điểm trường và nhà văn hóa bố trí làm trung tâm hành chính mới của xã Đông Hải.

Chiều 16/9, một lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Cà Mau cho hay, sau khi có tờ trình của xã Đông Hải, lãnh đạo UBND tỉnh đã đi khảo sát hiện trạng các công trình để xem xét xử lý.