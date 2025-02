Bill Gates chia sẻ bí mật về quyết định bỏ học Harvard ở tuổi 20

Bill Gates phải bỏ học chỉ vì bất đắc dĩ, mãi là điều nuối tiếc

Trong cuốn tự truyện Source Code vừa ra mắt, tỷ phú Bill Gates cho biết ông đã trì hoãn việc phải bỏ học đại học lâu nhất có thể. Khi được học tập bên những giảng viên và sinh viên tài giỏi tại Đại học Harvard, Bill Gates cảm thấy rất hứng thú.

Ở tuổi 20, khi phải đứng trước quyết định dừng việc học đại học để khởi nghiệp, Bill Gates rất lưỡng lự. Ngay cả khi đã thành lập công ty Microsoft trong năm 1975, Bill Gates vẫn ấp ủ mong muốn hoàn tất việc học và có được tấm bằng cử nhân. Việc phải dừng việc học đối với ông chỉ là việc bất đắc dĩ, không còn cách nào khác.

Từ thời trung học, Bill Gates đã dự đoán trước rằng chip máy tính vi xử lý sẽ trở thành một lĩnh vực phát triển bùng nổ. Ông tin sẽ có những đơn vị phát triển được loại chip nhỏ, giá thành phải chăng, tạo nên dòng máy tính cá nhân dễ dàng tiếp cận đối với đông đảo người dùng.

Bill Gates nhập học tại Đại học Harvard tháng 9/1973. Năm 1974, hình dung của Bill Gates về chip máy tính vi xử lý nhỏ gọn, giá thành hợp lý, đã thực sự xuất hiện. Đó chính là thời điểm phù hợp nhất để ông dẫn đầu trong lĩnh vực sáng tạo phần mềm dành cho máy tính cá nhân, nhằm đáp ứng các nhu cầu đa dạng của người dùng.

Nếu ông không nhanh chóng hành động, người khác sẽ sớm nắm bắt ý tưởng này và dẫn đầu cuộc đua. Dù vậy, Bill Gates rất lưỡng lự trước quyết định bỏ học, bởi không khí học tập, nghiên cứu miệt mài tại Đại học Harvard khiến ông bị mê hoặc và muốn được tiếp tục sống trong bầu không khí ấy.

Sau khi chính thức thành lập công ty Microsoft vào ngày 4/4/1975, Bill Gates vẫn rất "day dứt" với ý nghĩ phải bỏ học. Trong năm đầu tiên vận hành Microsoft, Bill Gates cố gắng phân chia thời gian để vừa học ở trường, vừa làm ở công ty.

Bill Gates thậm chí từng thử vận hành công ty Microsoft từ xa để có thể chuyên tâm với việc học tại Đại học Harvard. Trong năm 1976, ông có thêm hai học kỳ tiếp tục việc học tại đây. Dù vậy, công việc tại Microsoft rất bề bộn, khối lượng công việc lớn, đòi hỏi nhóm đứng đầu phải làm việc cường độ cao.

Có những cộng sự của Bill Gates dần trở nên nản lòng và thoái lui. Lúc này, Bill Gates hiểu rằng mình cần phải liên tục có mặt ở công ty, hết lòng với công việc, để các nhân sự khác nhìn vào và có động lực cố gắng. Vì vậy, ông buộc phải dừng hẳn việc học đại học để hết lòng với Microsoft.

Bill Gates trong giai đoạn khởi nghiệp (Ảnh: CNBC).

Sau đó, Microsoft đã thực sự tạo nên một cuộc cách mạng trong nền công nghiệp máy tính cá nhân và biến Bill Gates trở thành tỷ phú USD. Hiện nay, giá trị của tập đoàn đã ở mức hơn 3.000 tỷ USD.

Nhiều người lầm tưởng rằng Bill Gates không hề luyến tiếc khi bỏ học đại học. Trong thực tế, ông đã rất lưỡng lự và cố gắng tìm giải pháp để không phải bỏ học. Ông chỉ có thể đưa ra quyết định dứt khoát sau khi hiểu rõ rằng, Microsoft cần ông dành trọn thời gian và tâm sức.

Bill Gates khẳng định ông không cổ vũ việc bỏ học đại học, dù nhiều người thường lấy ông ra làm dẫn chứng cho việc đạt thành công lớn dù không có bằng đại học.

"Tôi không cổ vũ việc bỏ học đại học. Tôi cổ vũ việc học tập không ngừng nghỉ và có kiến thức đa dạng ở nhiều lĩnh vực. Tôi nghĩ chỉ trong một số trường hợp đặc biệt khi tính thời điểm và sự cấp bách trở thành yếu tố quan trọng hàng đầu, một cá nhân mới nên cân nhắc đến việc gián đoạn quá trình học tập.

Tôi đã tận dụng gần hết các kiến thức tiếp thu được ở trường đại học trong quá trình làm việc, điều đó cho thấy việc học tập nghiêm túc là rất cần thiết. Tôi rất vui vì bản thân từng rất nỗ lực học tập ở bậc đại học. Khi còn đi học, tôi đã đăng ký tham gia nhiều khóa học và tiếp thu nhiều kiến thức hữu ích", vị tỷ phú cho hay.

Ban đầu, Bill Gates chỉ định tạm dừng việc học. Ông cho rằng nếu Microsoft phá sản, ông hoàn toàn có thể quay lại cuộc sống sinh viên ở Đại học Harvard. Việc thành lập công ty phần mềm cũng không đòi hỏi ông phải có nguồn vốn lớn. Nhìn chung, sự mạo hiểm trong bước khởi nghiệp của Bill Gates có sự tính toán rõ ràng về cơ hội và thách thức.

Các con Bill Gates đều tốt nghiệp đại học, thậm chí có nhiều bằng cấp

3 người con của Bill Gates (Ảnh: BI).

Bill Gates đề cao tầm quan trọng của việc học, ông từng chia sẻ rằng bản thân chỉ đầu tư mạnh cho việc học của các con. Trước nay, các con của vị tỷ phú luôn được theo học ở những ngôi trường danh tiếng nhất nước Mỹ.

Con gái cả của ông - Jennifer Gates (28 tuổi) - đã kết hôn và có 2 con. Jennifer có bằng thạc sĩ chuyên ngành sức khỏe cộng đồng của Đại học Columbia, bằng cử nhân chuyên ngành sinh học người của Đại học Stanford và bằng cử nhân của Trường Y Icahn School of Medicine at Mount Sinai. Jennifer đang làm bác sĩ nhi khoa tại một bệnh viện nằm trong thành phố New York (Mỹ).

Về thú vui riêng, Jennifer đam mê cưỡi ngựa và là một vận động viên cưỡi ngựa chuyên nghiệp. Jennifer đã học cưỡi ngựa từ năm 6 tuổi.

Người con thứ hai của vị tỷ phú - Rory Gates (25 tuổi) - rất kín tiếng. Thông tin và hình ảnh của Rory hiếm khi lộ ra ngoài. Rory đã tốt nghiệp Đại học Chicago. Jennifer Gates từng tiết lộ rằng em trai cô có bằng cử nhân kép và bằng thạc sĩ chỉ trong vòng 4 năm theo học đại học.

Một số nguồn tin cho biết hiện tại Rory là một chuyên gia phân tích tình hình chính trị, cậu thanh niên đã tiếp tục học lên tiến sĩ.

Phoebe Gates (22 tuổi) là con út của tỷ phú Bill Gates. Phoebe đã tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành sinh học người tại Đại học Stanford chỉ sau 3 năm theo học. Hiện tại, Phoebe muốn trở thành nhà thiết kế thời trang.

Thuở nhỏ, cô từng ước mơ trở thành nghệ sĩ múa và đã dành nhiều năm theo học múa ba-lê. Sau khi tốt nghiệp trung học, Phoebe dừng hẳn việc luyện tập, cô chuyển hướng sang theo đuổi lĩnh vực thời trang song song với việc học đại học.

Theo CNBC