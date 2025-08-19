Ông Trump tin ông Putin muốn chấm dứt xung đột Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska ngày 15/8 (Ảnh: AFP).

Phát biểu hôm 18/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, trong các cuộc đàm phán tại Anchorage, Alaska cuối tuần trước, ông đã có một cuộc trao đổi “tốt” với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin về việc chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Ông Trump gợi ý rằng một cuộc gặp ba bên giữa hai nhà lãnh đạo Putin, Zelensky và ông có thể được tổ chức trong tương lai gần và “sẽ có một cơ hội hợp lý để chấm dứt xung đột khi làm điều đó”.

“Tôi nghĩ có khả năng điều gì đó có thể đạt được từ đó. Tôi biết Tổng thống Putin và tôi tin rằng ông ấy muốn thấy cuộc xung đột này kết thúc”, ông nói thêm.

Ông Zelensky cho biết Ukraine “sẵn sàng cho bất kỳ hình thức hội đàm nào ở cấp lãnh đạo”, vì chỉ ở cấp lãnh đạo, tất cả những vấn đề phức tạp nhất, khó khăn và quan trọng nhất mới có thể được giải quyết.

Ông cũng tuyên bố sẵn sàng đàm phán về vấn đề lãnh thổ, nhưng chỉ với Tổng thống Putin. "Về vấn đề lãnh thổ, chúng tôi sẽ để cho tôi và ông Putin quyết định", ông Zelensky nói.

Sau hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska vào ngày 15/8, Tổng thống Trump cho biết ông và Tổng thống Putin đã đồng ý phần lớn lập trường về nhượng bộ lãnh thổ nhằm giải quyết xung đột Ukraine.

Trong khi đó, lập trường của Tổng thống Ukraine cho thấy ông mong muốn tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột mà không phải đưa ra những nhượng bộ lớn về lãnh thổ hoặc quân sự.