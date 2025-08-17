Nữ sinh có hành động khiếm nhã với đoàn xe A80: "Các con ăn năn hối lỗi"

Trao đổi với phóng viên Dân trí chiều nay (17/8), lãnh đạo Trường THPT Lâm nghiệp (thuộc Trường ĐH Lâm nghiệp, Xuân Mai, Hà Nội) cho biết, trong buổi làm việc giữa gia đình, nhà trường và các học sinh liên quan sáng nay, các em đã viết bản tường trình và bản cam kết.

“Gia đình và phụ huynh rất thiện chí phối hợp cùng nhà trường. Phụ huynh cho biết, do các con còn trẻ người non dạ, chưa ý thức được việc mình làm.

Về phía học sinh, sau khi nhà trường, thầy cô nhắc nhở và giáo dục, các em tỏ ra ăn năn hối lỗi, hứa không tái phạm”, đại diện nhà trường cho biết.

Về hình thức xử lý những người liên quan, đại diện nhà trường cho hay, công an xã Xuân Mai đã làm việc với gia đình và các học sinh vi phạm.

Ngoài hành động khiếm nhã, các em không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Sau khi giáo dục học sinh, nhà trường sẽ thành lập hội đồng để có hướng xử lý học sinh phù hợp với pháp luật.

Nữ sinh đưa ngón tay khiếm nhã khi đoàn xe A80 đi qua (Ảnh: Từ clip).

Như Dân trí đưa tin trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video quay cảnh một xe máy chở 3 học sinh, không đội mũ bảo hiểm. Các em đều khoác trang phục giáo dục quốc phòng, có hành động khiếm nhã, giễu cợt khi đoàn xe A80 đi qua (đoàn xe chở những chiến sĩ tham gia lễ diễu binh 2/9 sắp tới).

Đoạn video lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, được xác định gần Cầu Sắt, xã Xuân Mai (Hà Nội).

Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng nay, ông Lê Khánh Toàn, Hiệu trưởng Trường THPT Lâm Nghiệp (Xuân Mai, Hà Nội) xác nhận, các em trong đoạn video trên là học sinh lớp 10 của trường.

Cũng theo lãnh đạo nhà trường, các học sinh này học lớp 10, tức vừa mới vào trường năm nay, đang tham gia học giáo dục quốc phòng gần một tuần.

Đối với các lỗi vi phạm giao thông, cơ quan Công an đã lập hồ sơ xử lý cảnh cáo và thông báo về nhà trường, đồng thời tạm giữ phương tiện.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sự việc!