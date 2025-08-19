Phường Đông Hòa tận dụng Đại học Quốc gia TPHCM để thành trung tâm tri thức

Chiều 19/8, Đảng bộ phường Đông Hòa (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Dương Anh Đức, Phó trưởng ban thường trực, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại hội còn có sự tham dự của bà Phạm Thị Hồng Hà, Phó trưởng ban nội chính Thành ủy, cùng lãnh đạo TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ qua nhiều thời kỳ.

Ông Dương Anh Đức và bà Phạm Thị Hồng Hà dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Đông Hòa (Ảnh: Xuân Đoàn).

Đại hội đã ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ phường Đông Hòa nhiệm kỳ 2025-2030 với 33 ủy viên. Ông Nguyễn Công Danh được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy.

Phường Đông Hòa được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Đông Hòa, phường Bình An, phường Bình Thắng của TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ. Phường Đông Hòa mới rộng gần 22km2, với 183.000 dân.

Phường Đông Hòa là cửa ngõ phía Đông của TPHCM, với các trục đường lớn như: xa lộ Hà Nội, đường Đỗ Mười (quốc lộ 1A), quốc lộ 1K, Vành đai 3 TPHCM, Mỹ Phước - Tân Vạn, tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên,... Ngoài ra, Bến xe Miền Đông mới, cảng Bình Dương, Đại học Quốc gia TPHCM cũng nằm trên địa bàn phường.

Báo cáo tại đại hội, Chủ tịch UBND phường Đông Hòa Võ Trọng Tài cho biết, giai đoạn 2020-2025, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng sâu rộng đến việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ và hệ thống chính trị của phường đã nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, qua đó đạt được nhiều thành công trong các lĩnh vực.

Ông Võ Trọng Tài, Chủ tịch UBND phường Đông Hòa báo cáo tại đại hội (Ảnh: Xuân Đoàn).

Nhiệm kỳ 2025-2030, nhiệm vụ trọng tâm của phường Đông Hòa là tập trung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội gắn với chuyển dịch cơ cấu hợp lý: Thương mại, dịch vụ - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - nông nghiệp, đô thị và du lịch. Phường mở rộng không gian phát triển đô thị theo hướng xây dựng đồng bộ hạ tầng, phát triển thương mại dịch vụ chất lượng cao và các tuyến đường giao thông trọng điểm, tạo ra nhiều đột phá trong chương trình phát triển hạ tầng đô thị.

Đặc biệt, phường Đông Hòa sẽ tận dụng lợi thế của Đại học Quốc gia TPHCM và Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An, để xây dựng địa phương thành trung tâm tri thức, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo của vùng.

Khuyến khích sự hợp tác giữa nhà trường, doanh nghiệp, chính quyền địa phương để phát triển ngành nghề dịch vụ, công nghệ cao, tạo nên hệ sinh thái đổi mới cho TPHCM.

Phường Đông Hòa sẽ đẩy mạnh hỗ trợ Đại học Quốc gia TPHCM thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, sớm hoàn thiện quy hoạch, tạo đà cho sự bứt phá của giáo dục mũi nhọn, thu hút mạnh mẽ lực lượng tri thức, chuyên gia hàng đầu về giảng dạy, nghiên cứu, sinh sống và định cư tại phường.

Đại học Quốc gia TPHCM là lợi thế để phường Đông Hòa phát triển (Ảnh: Nam Anh)

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Dương Anh Đức, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ phường Đông Hòa đã đạt được trong giai đoạn vừa qua.

Ông Đức thống nhất với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới mà lãnh đạo phường Đông Hòa đã báo cáo. Bên cạnh đó, ông Dương Anh Đức gợi ý thêm một số nội dung để Đảng bộ phường Đông Hòa triển khai hiệu quả.

Ông Đức đề nghị Đảng bộ phường Đông Hòa nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng Đảng trên tất cả mặt: tư tưởng, chính trị, đạo đức, cán bộ. Địa phương tập trung phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển các loại hình sản xuất, thương mại - dịch vụ có giá trị gia tăng cao, các ngành dịch vụ chất lượng cao.

Phường Đông Hòa gắn liền phát triển kinh tế với giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội, quan tâm chăm lo lĩnh vực y tế, giáo dục, giải quyết việc làm. Đặc biệt, địa phương cần phát huy lợi thế của phường để tập trung thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực cao thông qua kết nối hệ thống giáo dục và liên kết với các đơn vị của Đại học Quốc gia TPHCM, coi trọng công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.