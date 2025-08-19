Ngành du lịch còn là “vé vàng” của mùa tuyển sinh, điểm chuẩn ra sao?

Sinh viên trường đại học tại Hà Nội (Ảnh: Phenikaa).

Sau nhiều ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, ngành du lịch khiến nhiều thí sinh băn khoăn không biết còn sức hút và điểm chuẩn cao nữa không?

Nhìn vào bức tranh điểm chuẩn, tại các trường top đầu, du lịch vẫn là ngành học có mức điểm cạnh tranh. Tuy có sự tăng giảm liên tục, song, đây vẫn được đánh giá là ngành có điểm tuyển sinh khá ổn định.

Tại Đại học Kinh tế Quốc dân, điểm chuẩn ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành giảm nhẹ, từ 26,85 điểm (năm 2022) xuống 26,75 điểm (năm 2023) và giảm thêm 0,04 điểm vào năm sau đó. Như vậy, mỗi môn thí sinh cần đạt trung bình trên 8,9 điểm để có cơ hội xét tuyển vào ngành.

Ngược lại, chương trình POHE2 (nhân hệ số 2 môn tiếng Anh) của trường có điểm chuẩn tăng đều từ 34,8 điểm vào năm 2022 lên mức 35,65 điểm ở năm tiếp theo và tăng thêm 0,1 điểm vào năm ngoái.

Đối với chương trình đào tạo này, mỗi thí sinh cần ít nhất 8,7-9,2 điểm mỗi môn để có khả năng đậu nguyện vọng. Trong đó, điểm tiếng Anh là “vũ khí” giúp tăng khả năng trúng tuyển của ngành học.

Với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, các tổ hợp xét tuyển hầu như đều tăng, trong đó, khối D78 và C00 có mức điểm cao hơn các khối xét tuyển còn lại.

Đặc biệt, tổ hợp C00 vừa được thêm vào khối xét tuyển năm ngoái nhưng có mức điểm cao nhất toàn ngành với mức 28,58 điểm. Nhìn chung, điểm chuẩn của trường vẫn duy trì ở mức khá cao, phù hợp với nhóm thí sinh khá, giỏi.

Tương tự, Trường Đại học Hà Nội, nơi đào tạo ngành du lịch bằng tiếng Anh, vẫn giữ điểm quanh mức trên 32 đến gần 34 điểm (theo thang điểm 40) ở cả 2 chương trình đào tạo trong giai đoạn 2022 đến 2024. Do đó, để đỗ ngành học trên, ở mỗi môn thi, thí sinh cần đạt từ trên 8 điểm đến dưới 8,5 điểm tùy theo chương trình đào tạo.

Tại khu vực miền Nam, một số trường đại học có xu hướng tăng điểm chuẩn trở lại trong năm 2024 sau khi giảm vào năm trước đó.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM ghi nhận mức tăng đáng kể ở ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành khối C00. Đây là khối xét tuyển có mức điểm cao nhất, ở hệ chuẩn, năm 2022 ngành lấy 27,6 điểm, sau đó giảm 0,2 điểm trong năm tiếp theo và tiếp tục chạm mức 28,33 vào năm 2024.

Ở hệ chất lượng cao, khối C00 có mức điểm tăng lên đến 27 điểm (năm 2024), cao hơn 1,5 điểm so với năm trước.

Ngoài ra, Trường Đại học Văn hóa TPHCM có chuyên ngành quản trị lữ hành tăng từ 24 điểm (năm 2023) lên 27 điểm (năm 2024) và chuyên ngành hướng dẫn du lịch tăng từ 23,5 điểm (năm 2023) lên 26,5 điểm (năm 2024).

Nhóm các cơ sở đào tạo lớn như Đại học Kinh tế TPHCM, Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Giao thông Vận tải… duy trì mặt bằng điểm chuẩn 24-27, không biến động lớn.

Trái ngược, nhóm các trường ngoài công lập và một số trường công tại địa phương có điểm chuẩn khá thấp, dao động 15-22 điểm. Chẳng hạn, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành giữ nguyên mức 15 trong suốt 3 năm; Trường Đại học Văn Hiến giảm từ 21 điểm (năm 2022) xuống 16,25 điểm (năm 2024); Trường Đại học Lâm nghiệp có điểm chuẩn ngành du lịch sinh thái tăng cao từ 15 lên 19,5 điểm.

Nhìn chung, điểm chuẩn ngành du lịch trong 3 năm qua có những biến động nhất định, nhưng phản ánh rõ xu hướng phục hồi của ngành sau đại dịch. Nhiều chương trình được mở mới cùng xu hướng tăng điểm tại nhiều trường đại học cho thấy thị trường du lịch đang sôi động trở lại, kéo theo nhu cầu đào tạo nhân lực ngày càng tăng.

Bảng tổng hợp điểm chuẩn ngành du lịch tại một số cơ sở đào tạo:

Tuyết Lưu