Tiết lộ món quà Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky tặng nhau

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trao cho Tổng thống Mỹ Donald Trump một bức thư từ Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska gửi tới Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, trong cuộc gặp tại Phòng Bầu dục Nhà Trắng (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tặng người đồng cấp Mỹ Donald Trump một cây gậy golf, món quà mà ông nhận từ trung sĩ trẻ Kostiantyn Kartavtsev, một quân nhân Ukraine. Binh sĩ này đã mất một chân trong xung đột và là người thích chơi golf.

Anh Kartavtsev cũng ghi hình một thông điệp gửi tới ông Trump, kêu gọi ông giúp đỡ Ukraine và mang lại một nền hòa bình công bằng, bền vững.

Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Trump đã nhận món quà và ghi hình một đoạn video để cảm ơn người lính Ukraine.

Ngoài ra còn có thông tin cho biết Tổng thống Mỹ cũng đã tặng ông Zelensky chiếc “chìa khóa biểu tượng của Nhà Trắng”.

Mặt khác, ông Zelensky cũng mang tới Nhà Trắng một bức thư gửi Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Bức thư do Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska viết, bày tỏ lòng biết ơn đối với nỗ lực của bà Melania trong việc kêu gọi giải pháp hòa bình cho Ukraine.

“Cho phép tôi cảm ơn phu nhân của ngài. Vì bà ấy đã gửi một lá thư liên quan đến những đứa trẻ của chúng tôi, và vợ tôi, Đệ nhất phu nhân Ukraine, đã gửi lại bà ấy lá thư này”, ông Zelensky nói khi trao bức thư cho ông Trump hôm 18/8.

Bầu không khí của cuộc gặp hôm qua đã diễn ra tương đối nồng ấm, khác với 6 tháng trước, khi 2 nhà lãnh đạo đã xảy ra căng thẳng.

Ông Zelensky cũng liên tục gửi lời cảm ơn ông Trump khi cả hai phát biểu trước báo giới.

Ông Trump đã đánh giá cao cuộc gặp với ông Zelensky và nêu khả năng Mỹ đóng vai trò trong việc bảo đảm an ninh cho Ukraine sau một thỏa thuận hòa bình.

Tổng thống Trump cho biết đã có "tiến triển đáng kể" trong nỗ lực chấm dứt xung đột ở Ukraine, cũng như các cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Zelensky đã cảm ơn nhà lãnh đạo Mỹ vì "những nỗ lực cá nhân" của ông nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine. Ông Zelensky khẳng định ủng hộ giải quyết xung đột bằng biện pháp ngoại giao.

Tổng thống Trump muốn tổ chức cuộc gặp 3 bên giữa Mỹ, Ukraine, Nga, coi đây là cơ hội để chấm dứt chiến sự.

Ông Trump nói về khả năng đưa quân Mỹ tới Ukraine để giúp duy trì một thỏa thuận hòa bình tiềm năng. Ông cũng khẳng định sẽ duy trì sự hỗ trợ cho Ukraine.

Sau cuộc gặp với các lãnh đạo châu Âu, ông Trump cho biết các bên đều tỏ ra vui mừng vì khả năng Nga và Ukraine đạt được hòa bình.

Ông Trump cũng xác nhận đã gọi cho Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi cuộc họp kết thúc. Ông cho biết, Mỹ bắt đầu sắp xếp cho một cuộc gặp tại một địa điểm sẽ được xác định sau, giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky.

"Chúng tôi sẽ có một cuộc họp ba bên, gồm 2 Tổng thống và tôi. Một lần nữa, đây là một bước đi rất tốt, sớm cho một cuộc chiến đã kéo dài gần 4 năm", ông Trump nhấn mạnh.