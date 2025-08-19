Quy tắc nuôi con của người cha đơn thân có con gái học đại học năm 11 tuổi

Cuộc sống hàng ngày của anh Rafael Perales (51 tuổi) xoay quanh việc học của cô con gái 11 tuổi. Hiện tại, cô bé Alisa Perales đã tốt nghiệp hai chuyên ngành là toán học và khoa học tổng quát tại Cao đẳng Crafton Hills (Mỹ).

Mùa thu này, Alisa sẽ bắt đầu theo học chuyên ngành khoa học máy tính tại Đại học California - Riverside (Mỹ). Alisa bắt đầu học cao đẳng từ năm 8 tuổi. Sau 3 năm theo học song bằng, em sắp học đại học ở tuổi 11, với mục tiêu sau này sẽ làm việc trong lĩnh vực công nghệ.

Anh Rafael Perales và cô con gái Alisa (Ảnh: CNBC).

Cha của Alisa - anh Rafael - từng là luật sư, hai cha con sinh sống tại thành phố San Bernardino, bang California, Mỹ. Anh đã từ bỏ công việc ở thời điểm con gái được một tuổi, để có thể dành trọn thời gian nuôi dạy con, đặc biệt, Rafael làm cha đơn thân.

“Nguyên tắc bất di bất dịch của tôi là: con cái phải được đặt lên hàng đầu. Con gái tôi quan trọng hơn tất cả mọi điều khác, kể cả bản thân tôi”, anh Rafael nói.

Khi quyết định từ bỏ công việc, anh Rafael đã nhận thấy Alisa bộc lộ nhiều dấu hiệu đặc biệt. Cô bé sớm thuộc bảng chữ cái và có thể đếm đến con số hàng trăm.

Khi quyết định nghỉ việc để tập trung “làm cha toàn thời gian”, Rafael còn có một người con trai đã ở tuổi trưởng thành. Người con này đã chuyển ra sống riêng và hoàn toàn độc lập về mặt tài chính.

Vì vậy, Rafael chỉ còn phải cân nhắc về lợi ích của Alisa. Ban đầu, khi Rafael mới nghỉ việc, vấn đề tài chính không hề dễ dàng đối với anh. Không còn thu nhập ổn định từ nghề luật, hai cha con anh chi dùng hàng tháng bằng khoản tiền cho thuê một ngôi nhà nhỏ mà Rafael sở hữu.

Dù nhiều lúc phải lo lắng về chuyện tiền bạc, nhưng Rafael vẫn tin rằng sau cùng mọi việc sẽ ổn, anh sẽ xoay xở được. Rafael cũng luôn tin rằng việc anh dành trọn vẹn sự tập trung cho việc nuôi dạy con là điều đúng đắn và cần thiết.

Lên 2 tuổi, Alisa đã có thể tự đọc sách. Rafael tự dạy con học tại nhà cho đến năm 8 tuổi. Sau đó, cô bé đăng ký trải qua những bài kiểm tra để được nhận bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, theo quy định của nhà chức trách bang California.

11 tuổi, cô bé Alisa Perales đã tốt nghiệp cao đẳng (Ảnh: CNBC).

Trong quá trình tự dạy con học, anh Rafael lựa chọn các giáo trình và tài liệu trực tuyến dựa trên khả năng và sở thích của con.

Mỗi ngày, hai cha con học đều đặn từ 8h sáng đến 4h chiều, năm ngày một tuần. Song song với việc giúp con duy trì sự tập trung trong khi học, anh cũng lưu ý không để con bị quá tải vì việc học.

Sau giờ học, Alisa thường đến nhà bạn bè chơi. Thứ 4 hàng tuần, hai cha con cùng đi chơi công viên, như một cách để giúp Alisa thực sự giải tỏa và có điều gì đó để chờ đợi hàng tuần.

Những chuyến đi chơi của Alisa luôn được anh Rafael khéo léo lồng ghép những kiến thức lý thú, chẳng hạn khi hai cha con đến thăm những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, anh sẽ lồng ghép những kiến thức về lịch sử, địa lý.

Anh Rafael cho rằng cách anh dạy con học không khác gì cách dạy trong hệ thống trường công tại Mỹ, nhưng hai cha con anh học với tốc độ nhanh hơn, vì năng lực tiếp thu của Alisa cho phép.

Hiện tại, Alisa mong muốn sẽ có thêm nhiều bạn mới trong quá trình học đại học. Sau khi học xong, cô bé muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, rồi mở một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.

Vì Alisa còn nhỏ tuổi, anh Rafael sẽ tiếp tục đồng hành cùng con trong những năm tháng cô bé học đại học. Anh sẽ tiếp tục đưa đón con đi học và có thể sẽ cùng con sáng lập một công ty. Vì vậy, trước mắt, anh Rafael vẫn chưa thể quay trở lại với công việc trong ngành luật.

Mùa thu này, Alisa sẽ bắt đầu việc học đại học (Ảnh: CNBC).

Câu chuyện nuôi dạy con của anh Rafael đang thu hút nhiều sự quan tâm. Những gì mà cô bé Alisa đạt được không chỉ nhờ năng lực trí tuệ phát triển vượt trội, mà còn bởi Alisa có sự đồng hành tuyệt vời của cha.

Rất nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng kết quả học tập của trẻ có thể được cải thiện rõ rệt, khi việc học của trẻ nhận được sự quan tâm thường xuyên của cha mẹ. Ngoài ra, khi được cha mẹ quan tâm đến chuyện học hành, trẻ cũng có động lực và niềm hứng thú lớn hơn.

Việc cha mẹ có những khoảng thời gian chất lượng bên con trong quá trình con học tập, vui chơi, giải trí chính là yếu tố then chốt để nuôi dạy được những đứa trẻ vui vẻ, tự tin, có động lực.