Ngành luật ở TPHCM: Học phí "vênh" nhau 10 lần, cao nhất gần 200 triệu đồng

Trường Đại học Luật TPHCM có mức học phí thuộc nhóm cao nhất. Năm học 2025-2026, học phí các ngành dao động từ 39,75 đến 199,7 triệu đồng/năm.

Cụ thể, chương trình đào tạo chính quy các ngành luật, luật thương mại quốc tế và quản trị kinh doanh có mức học phí thấp nhất là 39,75 triệu đồng/năm.

Trong khi đó, chương trình chất lượng cao ngành luật, giảng dạy bằng tiếng Anh, có mức học phí lên tới 199,7 triệu đồng/năm. Các chương trình còn lại dao động trong khoảng 47-94 triệu đồng/năm.

Với Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM đào tạo ngành luật với 3 chuyên ngành: luật dân sự, luật tài chính - ngân hàng, luật, chính sách công và ngành luật kinh tế với 3 chuyên ngành: luật kinh doanh, luật thương mại quốc tế, luật thương mại quốc tế (tiếng Anh).

Mức học phí được công bố cho khóa tuyển sinh 2025-2026 đối với chương trình tiếng Việt là 31,5 triệu/năm và chương trình tiếng Anh là 65 triệu/năm.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cũng công bố mức học phí 16,250 triệu đồng/kỳ, tương đương 32,5 triệu đồng/năm với chương trình tiếng Việt.

Sinh viên ngành luật tại TPHCM trong một phiên toà giả định (Ảnh: GDU).

Cũng trong khoảng này, tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM có mức học phí 32,85 triệu đồng/năm học, với 2 ngành đào tạo là luật kinh tế và luật quốc tế.

Trong năm học 2025-2026, Đại học Kinh tế TPHCM có học phí các học phần được điều chỉnh theo phân loại: học tiếng Việt, học tiếng Anh, và học tiếng Việt các môn tích hợp chứng chỉ quốc tế.

Mức học phí đối với học phần tiếng Việt là 1,3 triệu đồng. Học phần tiếng Anh có mức học phí gấp 1,4 lần và học phần thực hành gấp 1,2 lần so với học phần tiếng Việt.

Trường Đại học Ngân hàng TPHCM đào tạo ngành luật kinh tế với học phí chương trình đại học chính quy chuẩn dự kiến năm học 2025-2026 là 21 triệu đồng/năm.

Trường Đại học Mở TPHCM đào tạo ngành luật và ngành luật kinh tế với học phí chương trình đại trà khoảng 27,5 triệu đồng/năm học; ngành luật kinh tế chương trình chất lượng cao khoảng 46,5 triệu đồng/năm học.

Cùng đào tạo 2 ngành trên, Trường Đại học Công nghệ TPHCM được thu theo từng học kỳ (mỗi năm học có 4 học kỳ) và có học phí trung bình khoảng 14,5 triệu đồng/kỳ.

Tương tự, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM giữ mức học phí ổn định toàn khóa là 1,23 triệu đồng/tín chỉ. Nếu tính theo năm học, học phí ngành luật kinh tế gần 50,2 đồng/năm và ngành luật 48,9 đồng/năm.

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM đào tạo 3 ngành luật: luật, luật kinh tế và luật quốc tế. Nhà trường quy định mỗi năm học có 4 học kỳ. Học phí trung bình 20 triệu đồng/học kỳ (khoảng 80 triệu đồng/năm học).

Trường Đại học Gia Định có mức học phí thuộc top thấp nhất, đào tạo ngành luật (luật kinh doanh và luật thương mại quốc tế) và ngành luật kinh tế trong 8 học kỳ, chỉ trong 3 năm học. Học phí 14,25 triệu đồng/học kỳ.

Khánh Ly