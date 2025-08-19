ROX Signature ra mắt căn hộ mẫu và Sales Gallery dự án The Legend Danang

Trải nghiệm sống động với căn hộ mẫu và Sales Gallery

Thời gian gần đây, phân khúc bất động sản cao cấp tại Đà Nẵng bước vào giai đoạn khởi sắc với nhu cầu ngày càng tăng cao từ giới tinh hoa. Các dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn mở ra tiềm năng sinh lời, trong bối cảnh thành phố đang khẳng định vị thế đáng sống hàng đầu Việt Nam. Đây cũng là thời điểm để những công trình biểu tượng ra mắt, định hình chuẩn sống mới cho đô thị biển năng động này.

Sales Gallery và căn hộ mẫu The Legend Danang ngày khai trương (Ảnh: CĐT).

Trong nhịp điệu sôi động của thị trường, ngày 16/8, thương hiệu bất động sản cao cấp ROX Signature khai trương căn hộ mẫu và Sales Gallery của dự án The Legend Danang. Tọa lạc tại tầng 4&5, lô A33-A34 đường 2/9, phường Hải Châu, đối diện công viên Apec, Sales Gallery sẽ là địa điểm đón khách tham quan, nhà đầu tư quan tâm tới dự án.

Khách hàng trải nghiệm thực tế sa bàn The Legend Danang tại Sales Gallery (Ảnh: CĐT).

Tại đây, khách tham quan có một hành trình khám phá trực quan và sống động từ sa bàn dự án tới trải nghiệm “chạm” thực tế vào từng chi tiết của căn hộ mẫu. Đây cũng là minh họa sống động cho tiêu chuẩn bàn giao cao cấp mà chủ đầu tư, nhà phát triển ROX Signature mang đến cho khách hàng.

Hai căn hộ mẫu đầu tiên gồm căn 1 phòng ngủ và căn 2 phòng ngủ tại Sales Gallery Đà Nẵng được thi công chỉn chu, tinh tế đến từng chi tiết, với vật liệu hoàn thiện được lựa chọn kỹ lưỡng. Từ thiết bị vệ sinh tinh tế của Bagnodesign (Anh), công nghệ thông minh của Axent (Thụy Sĩ), đến phụ kiện tủ và thiết bị điện chính xác từ Teka, Hafele, Siemens (Đức) hay hệ tủ áo Blum (Áo), thiết bị bếp Smeg (Ý), đèn Philips (Hà Lan) cùng các vật liệu cao cấp từ Pháp, Tây Ban Nha, Na Uy, Thụy Điển và Nhật Bản. Tất cả hòa quyện tạo nên không gian sống tinh tế và đẳng cấp của dòng sản phẩm cao cấp bậc nhất tại Đà Nẵng.

Đông đảo khách hàng tham quan và trải nghiệm nhà mẫu The Legend Danang (Ảnh: CĐT).

Bảng màu nội thất gồm trắng ánh ngọc trai, xám ánh bạch kim, vàng nhạt Champagne Beige, nâu, cát gỗ và đá tự nhiên, mang đến cảm giác ấm cúng và hiện đại. Các vật liệu cao cấp như đá cẩm thạch, gỗ sơn mịn, kim loại mạ vàng hay đồng, kết hợp nhung, da và lụa cũng mang đến cảm nhận về sự sang trọng và tinh xảo trong từng chi tiết.

"Khi bước vào căn hộ mẫu, tôi thực sự ấn tượng với từng chi tiết nội thất và không gian tổng thể. Mọi thứ đều toát lên sự tinh tế, chất lượng cao cấp và cảm giác sống sang trọng”, chị An Nhiên một khách tham quan Sales Gallery chia sẻ.

Kiến tạo chuẩn sống quốc tế bên sông Hàn

Khi ra mắt, The Legend Danang được nhiều nhà đầu tư, khách hàng tinh hoa đặt trong tầm ngắm.

Tọa lạc tại vị trí trung tâm - đắc địa hiếm có kế bên Cầu Rồng, The Legend Danang thừa hưởng môi trường sống trong lành giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và thơ mộng của Đà Nẵng với sông - núi - biển - trời. Một điểm được khách hàng và nhà đầu tư đánh giá cao đó là dự án có pháp lý minh bạch - yếu tố nổi bật tại thị trường căn hộ cao cấp ở Đà Nẵng.

Ảnh phối cảnh tổng thể đêm dự án The Legend Danang (Ảnh: CĐT).

Không chỉ tập trung cho chất lượng sản phẩm, The Legend Danang còn mang tới những trải nghiệm xứng tầm với dịch vụ concierge đặc quyền mở ra cánh cửa dẫn tới phong cách sống thượng lưu. Các tiện ích nội khu cũng được đầu tư toàn diện: hồ bơi vô cực, hồ bơi bốn mùa, business lounge, phòng golf 3D, khu tiệc ngoài trời, phòng chiếu phim, hệ thống concierge cá nhân hóa… Tất cả được vận hành bởi đơn vị quốc tế, bảo đảm dịch vụ đồng nhất và tối ưu hiệu quả khai thác cho chủ sở hữu.

Trong bối cảnh các nhà đầu tư ngày càng tinh tế và chú trọng tiêu chuẩn chất lượng, The Legend Danang thiết lập một chuẩn mực mới về sự hoàn thiện trong từng chi tiết. Dự án sẽ là không gian để chủ nhân tinh hoa lưu dấu hành trình của bản thân giữa một biểu tượng phong cách sống đỉnh cao và tiện nghi vượt trội.