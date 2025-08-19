Đức: Ông Putin và ông Zelensky gặp nhau trong 2 tuần tới

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty).

"Tổng thống Mỹ đã trao đổi qua điện thoại với Tổng thống Nga và nhất trí rằng sẽ có một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraine trong vòng hai tuần tới”, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói với các phóng viên hôm 18/8.

Thủ tướng Đức cũng cho biết Tổng thống Trump đã đồng ý gửi một lời mời khác về việc tổ chức một cuộc họp 3 bên sau đó để các cuộc đàm phán có thể "thực sự bắt đầu".

Ông Merz lưu ý rằng địa điểm của cuộc họp này vẫn chưa được xác định.

Tổng thống Zelensky xác nhận công tác chuẩn bị đang được tiến hành cho cuộc gặp giữa ông với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, tiếp theo là cuộc gặp ba bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Tổng thống Mỹ ủng hộ cuộc gặp ba bên giữa Ukraine, Mỹ và Nga. Mỹ đề xuất tổ chức cuộc gặp này càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, điều này cần có sự đồng thuận của tất cả các bên”, ông Zelensky nói.

Ông Zelensky cũng cho biết ông Trump đã liên lạc với phía Nga và thảo luận về các bước đi ngoại giao tiềm năng.

"Nga đề xuất một cuộc gặp song phương trước, sau đó là một cuộc gặp ba bên. Chúng tôi sẵn sàng cho bất kỳ hình thức nào ở cấp lãnh đạo, bởi vì chỉ ở cấp lãnh đạo, chúng tôi mới có thể giải quyết tất cả các vấn đề phức tạp và khó khăn”, ông Zelensky nói thêm.

“Tôi đã xác nhận, với sự ủng hộ của tất cả các nhà lãnh đạo châu Âu, rằng chúng tôi sẵn sàng cho một cuộc gặp song phương với ông Putin. Sau đó, chúng tôi mong đợi một cuộc gặp ba bên. Câu hỏi chính là cuộc gặp song phương sẽ diễn ra như thế nào”, nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.

Một quan chức chính quyền Mỹ nói với hãng tin Reuters rằng, Hungary đang được xem xét là địa điểm tiềm năng cho cuộc gặp giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Ukraine và Nga nên diễn ra tại châu Âu, cụ thể là Geneva.

"Đây không chỉ là một giả thuyết, mà là ý chí chung", ông Macron phát biểu trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên kênh TF1-LCI của Pháp, trả lời câu hỏi về việc liệu cuộc gặp này có nên được tổ chức tại châu Âu hay không.

"Cuộc gặp nên diễn ra ở một quốc gia trung lập, có lẽ là Thụy Sĩ. Tôi cho rằng Geneva là lựa chọn tốt nhất hoặc một quốc gia khác. Lần gần nhất các cuộc thảo luận song phương diễn ra là ở Istanbul", ông Macron nói.

Tại cuộc họp với các nhà lãnh đạo châu Âu hôm 18/8, Tổng thống Trump nói rằng câu trả lời về việc liệu một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine có thể đạt được hay không sẽ trở nên rõ ràng hơn trong vài tuần tới.

Tổng thống Zelensky cho biết ông muốn thảo luận về vấn đề lãnh thổ trong cuộc gặp với Tổng thống Putin.

Sau hội nghị thượng đỉnh Nga, Mỹ tại Alaska vào ngày 15/8, Tổng thống Trump cho biết ông và Tổng thống Putin đã đồng ý phần lớn lập trường về nhượng bộ lãnh thổ nhằm giải quyết xung đột Ukraine.

Trong khi đó, lập trường của Tổng thống Ukraine cho thấy ông mong muốn tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột mà không phải đưa ra những nhượng bộ lớn về lãnh thổ hoặc quân sự.