Thi thể người đàn ông đang phân hủy trong căn nhà ở TPHCM

Tối 11/12, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong nhiều ngày trong nhà.

Công an có mặt tại hiện trường vụ việc (Ảnh: Xuân Đoàn).

Khoảng 17h cùng ngày, người dân sống trên đường song hành xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú (trước đây là phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức) ngửi thấy mùi hôi nên đi tìm.

Lúc này, họ phát hiện mùi hôi bốc ra từ căn nhà của ông T. (59 tuổi), nhưng cửa khoá trong, nhiều ngày rồi họ cũng không thấy ông T. xuất hiện.

Vụ việc nhanh chóng được thông báo cho người nhà của ông T. và Công an phường Tăng Nhơn Phú đến hiện trường.

Lực lượng chức năng đã phá cửa căn nhà để vào kiểm tra và phát hiện ông T. tử vong trong phòng ngủ, thi thể đang phân hủy.

Công an TPHCM sau đó đến khám nghiệm hiện trường, chuyển thi thể nạn nhân về nhà xác.

Người thân của ông T. cho hay, ông T. sống độc thân trong căn nhà này, sức khoẻ ông lâu nay vẫn bình thường.