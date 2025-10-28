“Benz ca” Hứa Thiệu Hùng qua đời ở tuổi 77, dàn sao Trung Quốc tiếc thương

Trước đó, ông được người thân đưa đi cấp cứu vào ngày 27/10. Đại diện gia đình xác nhận: “Ông ra đi trong vòng tay của người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Chúng tôi xin cảm ơn tình cảm, sự quan tâm và giúp đỡ của mọi người”.

Tài tử TVB Hứa Thiệu Hùng vừa qua đời ở tuổi 77 (Ảnh: Sina).

Tờ HK01 đưa tin, ngày 27/10, sức khỏe của nam diễn viên chuyển biến xấu, ông rơi vào hôn mê và được gia đình túc trực bên giường bệnh. Nhiều nghệ sĩ thân thiết như Lê Trí San, Miêu Kiều Vỹ, Dật Tiên, Văn Vĩ Hồng, Lâm Chí Hoa đã có mặt tại bệnh viện.

Được biết, ngay khi hay tin đàn anh nhập viện, nữ diễn viên Xa Thi Mạn đã hủy lịch bay sang Bắc Kinh (Trung Quốc) để kịp gặp Hứa Thiệu Hùng lần cuối. Tại một sự kiện cùng ngày, nữ diễn viên bật khóc khi được hỏi về tình hình sức khỏe của đàn anh nhưng từ chối chia sẻ thêm vì tôn trọng gia đình.

Hứa Thiệu Hùng (SN 1948) xuất thân trong một gia đình danh giá ở Hong Kong. Ông gia nhập khóa đào tạo diễn viên năm 1972, từng đầu quân cho đài ATV trước khi trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh TVB.

Trong hơn 50 năm hoạt động nghệ thuật, ông tham gia gần 200 tác phẩm điện ảnh và truyền hình, nổi bật có Sứ đồ hành giả, Macau Phong vân, Huyết chiến…

Hứa Thiện Hùng (thứ hai từ phải sang) là gương mặt đình đám của làng giải trí Hong Kong (Ảnh: Sina).

Nam diễn viên thử sức với nhiều dạng vai, từ giang hồ gai góc đến người đàn ông chân chất. Ông đặc biệt được khán giả nhớ đến với vai Hoan Hỉ ca trong Sứ đồ hành giả và biệt danh “Benz ca”, gắn liền với hình ảnh chiếc xe Mercedes sang trọng.

Trong giới, Hứa Thiệu Hùng được đồng nghiệp gọi là “anh cả làng giải trí Hong Kong” bởi tính cách điềm đạm, hết lòng với nghề và luôn hỗ trợ đàn em.

Hứa Thiệu Hùng được ngưỡng mộ bởi đời sống riêng tư kín tiếng và hôn nhân hạnh phúc. Ông gặp vợ khi sang Singapore đóng phim vào năm 1985, kết hôn năm 1992 và có một con gái.

Những năm cuối đời, nam diễn viên sống tại Hong Kong cùng gia đình. Ông và con gái thường xuyên đăng video ghi lại cuộc sống thường nhật lên YouTube, nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.