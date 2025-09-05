"Giọng đọc huyền thoại" Kim Tiến - Thanh Hùng tái hiện bản tin gây sốt

Nhân kỷ niệm 55 năm ngày phát sóng chương trình đầu tiên của Đài Truyền hình Việt Nam (7/9/1970-7/9/2025), trong chương trình Chuyển động 24h ngày 4/9, 2 phát thanh viên là NSƯT Kim Tiến và NSƯT Thanh Hùng đã có cuộc hội ngộ đặc biệt trên sóng VTV.

NSƯT Kim Tiến và NSƯT Thanh Hùng tái hiện phần dẫn chương trình VTV sau khi nghỉ hưu (Video: Cắt từ clip)

Trên màn hình, 2 phát thanh viên đã tái hiện cảnh dẫn chương trình truyền hình với nhiều ký ức khó quên.

Đầu tiên, chương trình đã phát lại hình ảnh của Kim Tiến và Thanh Hùng lúc còn làm việc ở VTV. Với phong thái và chất giọng đặc biệt, nhiều khán giả nhớ lại thời tuổi trẻ của mình khi nhìn thấy NSƯT Kim Tiến nói: "Chào quý vị và các bạn, xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối mùng 7/9 của Đài Truyền hình Việt Nam" và khi NSƯT Thanh Hùng lên tiếng: "Hôm nay, chúng ta như vẫn đang sống trong âm hưởng của những ngày cuối tháng Chạp năm 1972...".

Sau đó, màn hình chuyển cảnh phát hình ảnh 2 phát thanh viên thời điểm hiện tại, người mặc vest, người diện áo dài đang cầm tài liệu dẫn với phong cách tự tin, cười tươi trên sóng VTV.

NSƯT Kim Tiến cho biết, trở lại thăm trường quay chương trình Thời sự, bà choáng ngợp khi nhìn thấy các thiết bị truyền hình hiện đại mà thời của bà chưa có.

NSƯT Thanh Hùng (trái) và NSƯT Kim Tiến hội ngộ trong một bản dẫn đặc biệt trên VTV (Ảnh: Chụp màn hình).

Nữ phát thanh viên huyền thoại kể nhiều kỷ niệm khi làm ở VTV. Bà thích nhất là mỗi lần thiết bị kỹ thuật của VTV được nhập về, bà và đồng nghiệp sẽ được sử dụng những công nghệ cao hơn, làm chương trình chuyên nghiệp hơn.

"Mỗi người phải làm đúng vai trò, trách nhiệm của mình thì mới tạo thành ê-kíp chuyên nghiệp. Tôi cho rằng, việc đồng bộ trong việc làm bản tin trực tiếp rất quan trọng", bà Kim Tiến nói.

Ở thời điểm hiện tại và cả thời kỳ trước khi chưa về hưu, khi bật ti-vi lên, bà Tiến thường xuyên xem thời sự. Đây là chương trình hấp dẫn nhất với bà.

Bà khẳng định: "Không hẳn vì nghề mà nó thể hiện toàn bộ thông tin về xã hội trong 24h qua. VTV chính là tình yêu của tôi".

NSƯT Thanh Hùng thì cho rằng, khi nhìn thấy cơ sở vật chất hiện đại, trường quay mới, ông thấy hồi hộp và xúc động.

Ông nhận xét rằng, VTV ngày càng phát triển, trưởng thành, các chương trình cũng hoàn chỉnh hơn để đáp ứng nhu cầu khán giả.

"Khi dẫn trực tiếp, yêu cầu phát thanh viên phải hết sức tập trung, tự tin và luôn phản ứng thật tốt với những tình huống bất ngờ", ông Hùng bày tỏ.

Theo ông Thanh Hùng, phát thanh viên là công việc đi sớm, về muộn, gia đình cũng phải rất thông cảm mới có thể chấp nhận giờ làm việc như vậy.

Những chia sẻ của 2 phát thanh viên đã làm cho khán giả hiểu hơn về những vất vả, khó khăn mà các nghệ sĩ đã phải trải qua để có những khung hình đẹp, những bản tin thời sự, tin cậy phục vụ khán giả.

NSƯT Kim Tiến sinh năm 1948 trong một gia đình có năm anh chị em ở phố Hàng Bông (Hà Nội). Bà học múa từ năm 13 tuổi. Năm 1970, Kim Tiến thi tuyển phát thanh viên cho Đài Tiếng nói Việt Nam, năm 1971 thi vào Đài Truyền hình Việt Nam nhưng cả hai lần đều trượt.

Đến năm 1973, bà về công tác tại đội múa của Đài Truyền hình Việt Nam và sau đó được chuyển sang làm phát thanh viên.

Bà là giọng đọc của những câu nói kinh điển: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"; "Đây là đài Tiếng nói Việt Nam"... và là giọng lồng tiếng của bộ phim Tây du ký huyền thoại năm 1986.

Để có sự tự tin đứng trước máy quay, NSƯT Kim Tiến nhiều lần tự đứng trước gương diễn tập từ gương mặt đến giọng nói.

Năm 2001, NSƯT Kim Tiến dừng vai trò người dẫn chương trình Thời sự trực tiếp. Năm 2002, bà nghỉ hưu nhưng vẫn mở lớp dạy phát thanh, biên tập cho những thế hệ trẻ.

NSƯT Kim Tiến luôn nhớ đến tình cảm của khán giả dành cho mình (Ảnh: Chụp màn hình).

Bà Kim Tiến từng cho phóng viên Dân trí biết, bà không bao giờ quên tình cảm của khán giả dành cho mình. Thời đó, khán giả rất quan tâm đến truyền hình nên bà cũng thường nhận được những lời nhận xét của khán giả về mình.

Khi đó, chương trình Hộp thư Truyền hình mỗi ngày nhận về đủ loại thư: Khen ngợi, góp ý và thắc mắc. Bà nhận được nhiều lời động viên, nhưng chưa bao giờ tự mãn. Có một lá thư khiến bà nhớ mãi: Người viết góp ý rằng giọng bà nghe “hổn hển”, như đang... thở gấp.

"Lúc đó, tôi bất ngờ, lo lắng và cố điều chỉnh, thậm chí nói to hơn, nhưng làm vậy lại đánh mất cảm xúc vốn có trong giọng đọc. Sau này, trong một chuyến công tác ở địa phương, tôi phát hiện nguyên nhân không nằm ở kỹ thuật phát âm, mà là do thiết bị truyền dẫn ngày ấy còn thô sơ.

Tạp âm bị khuếch đại mạnh hơn giọng nói chính. Biết vậy, tôi mới an tâm quay lại với lối dẫn tự nhiên, nhẹ nhàng, cảm xúc - như vẫn luôn là bản sắc của mình", bà kể lại.

NSƯT Thanh Hùng hồi hộp khi trở lại trường quay VTV (Ảnh: Chụp màn hình).

NSƯT Thanh Hùng công tác tại VTV từ năm 1979. Ông cũng thuộc lứa MC thế hệ vàng của nhà đài những ngày đầu phát sóng. NSƯT Thanh Hùng được nhớ đến với giọng đọc sáng, rõ, chậm rãi, chắc chắn cùng với hình ảnh chỉn chu khi lên sóng.

NSƯT Thanh Hùng có thời gian làm giảng viên Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp. Sau đó, ông còn bén duyên với nghệ thuật thứ 7 khi vào vai anh phi công tên Quỳnh trong bộ phim nhựa Vùng trời.

Giọng đọc huyền thoại của VTV từng chia sẻ kỷ niệm khiến ông nhớ mãi, đó là được một khán giả chép tặng tôi bài thơ ngắn của nhà thơ Phan Cung Đức.