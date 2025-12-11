UBND TPHCM vừa chỉ đạo khẩn về việc triển khai thực hiện dự án đầu tư mở rộng đường Trần Bình Trọng (phường Vườn Lài), bao gồm các giao lộ trên tuyến).

Chủ tịch UBND TPHCM thống nhất bổ sung dự án đầu tư mở rộng đường Trần Bình Trọng vào danh mục các dự án dự kiến hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách các xã, phường, đặc khu trong giai đoạn 2026-2030. Danh mục này đã được UBND TPHCM chấp thuận vào tháng 11 vừa qua.

Đường Trần Bình Trọng nằm giáp khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài (Ảnh: Bảo Quyên).

Lãnh đạo thành phố giao Chủ tịch UBND phường Vườn Lài chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật khác có liên quan. Trong đó gồm các khâu giao, lập, trình thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và gửi về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng chấp việc thực hiện quy trình, thủ tục dừng dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư công trình nâng cấp, cải tạo đường, hệ thống thoát nước đường Trần Bình Trọng theo đề nghị của Sở Tài chính và các sở, ngành, đơn vị liên quan. Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cần khẩn trương hướng dẫn các đơn vị kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư dự án, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định việc dừng thực hiện dự án theo quy định.

Sau khi dừng dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư công trình nâng cấp, cải tạo đường, hệ thống thoát nước đường Trần Bình Trọng, UBND phường Vườn Lài thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng với tổng vốn dự kiến hơn 1.000 tỷ đồng.

Vị trí tuyến đường Trần Bình Trọng sắp được nâng cấp (Đồ họa: Bảo Quyên).

Đường Trần Bình Trọng nằm tiếp giáp khu đất số 1 Lý Thái tổ, nơi sắp xây dựng biểu tượng vượt qua Covid-19 ở TPHCM. Sau khi được nâng cấp, mở rộng, tuyến đường có tổng bề rộng mặt cắt ngang 23m, gồm mặt đường rộng 15m và vỉa hè mỗi bên 4m.

Trước đó, việc lập dự án cải tạo, chỉnh trang, mở rộng đường Trần Bình Trọng được Chủ tịch UBND TPHCM giao UBND phường Vườn Lài thực hiện tại cuộc họp về dự án công trình công cộng tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ.

Người đứng đầu chính quyền thành phố cũng giao các đơn vị nghiên cứu đầu tư lồng ghép thêm một số hạng mục chức năng theo hình thức đối tác công tư, như bãi giữ xe ngầm và các dịch vụ, tiện ích phù hợp khác tại khu vực số 1 Lý Thái Tổ. Điều này nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất, tối ưu hóa không gian và đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân.