Nữ sinh lớp 10 bị bạn cùng lớp đánh nhập viện

Tối 11/12, ông Lương Văn Sinh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Thương mại Du lịch Thanh Hóa, cho biết Công an phường Quảng Phú đã vào cuộc xác minh vụ việc nữ sinh lớp 10 của nhà trường bị một số bạn đánh hội đồng ngay trong lớp học.

Theo ông Sinh, tối 9/12, nhà trường nhận được phản ánh kèm theo clip về việc em N.T.Y.N. (SN 2010, học sinh lớp 10A1) bị 2 bạn cùng lớp là em Tâm và Linh đánh.

“Cháu Y.N. và Tâm học cùng lớp, có mâu thuẫn với nhau từ cấp 2. Khi vào trường, 2 cháu tiếp tục học cùng lớp. Sau buổi tan học chiều, 2 cháu xảy ra xích mích, dẫn đến vụ việc”, ông Sinh nói.

Hiện trường nơi em Y.N. bị đánh (Ảnh: Cắt từ clip mạng xã hội).

Ông cũng cho biết thêm, sau khi clip em Y.N. bị đánh lan truyền trên mạng xã hội, nhà trường đã liên hệ với gia đình và biết nữ sinh được đưa đến bệnh viện điều trị.

Đến nay đã 2 ngày trôi qua, em vẫn có biểu hiện hoảng loạn tinh thần và không muốn tiếp xúc với người ngoài. Nhà trường đã báo cáo Công an phường Quảng Phú để làm rõ nguyên nhân.

“Công an đã triệu tập các học sinh liên quan, trong đó có em Tâm và em Linh học cùng lớp đã tham gia đánh Y.N.. Hai bên gia đình cũng đã gặp gỡ trao đổi. Các em đánh Y.N. đã đến bệnh viện xin lỗi và gia đình cũng hứa hỗ trợ toàn bộ viện phí điều trị”, thầy Sinh thông tin.

Theo vị hiệu trưởng, sau khi sự việc được xác minh, Ban giám hiệu nhà trường đã họp và quyết định đình chỉ học 1 tuần đối với 2 nữ sinh đánh em Y.N., đồng thời yêu cầu 2 em viết bản kiểm điểm.

“Nhà trường vô cùng bất ngờ. Từ trước đến nay, chúng tôi thường xuyên phối hợp với công an để giáo dục học sinh. Việc xảy ra sự cố lần này là vô cùng đáng tiếc”, thầy Sinh chia sẻ.