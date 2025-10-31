Sự cố 2 giây "tắt tiếng", hát chênh phô của Hồ Ngọc Hà gây tranh cãi

Gần đây, Hồ Ngọc Hà thu hút sự quan tâm khi biểu diễn tại một sự kiện ở TPHCM. Trong bộ đầm đỏ quyến rũ, nữ ca sĩ mang đến cho khán giả những ca khúc như: Xin hãy thứ tha, Hãy tha thứ cho em, Khi xưa ta bé (Bang Bang)...

Hồ Ngọc Hà trong sự kiện gần đây tại TPHCM (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đáng nói, khi thể hiện nốt cao trong ca khúc Khi xưa ta bé (Bang Bang), Hồ Ngọc Hà bất ngờ hát chênh phô, lạc giọng. Tình huống này khiến nhiều khán giả bất ngờ. Sự cố khiến màn trình diễn của Hồ Ngọc Hà trở nên thiếu trọn vẹn, gây ảnh hưởng đối với trải nghiệm của khán giả.

Chủ đề "Hồ Ngọc Hà hát phô nốt cao" nhận về nhiều ý kiến tranh luận trong khán giả. Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ có giọng hát không ổn định, cột hơi kém, kỹ năng xử lý nốt cao thụt lùi so với trước đây.

Sự cố hát nốt cao chênh phô của Hồ Ngọc Hà (Video: Quay màn hình).

Trong buổi diễn nói trên, Hồ Ngọc Hà cũng tỏ ra chật vật khi hát điệp khúc bài Hãy thứ tha cho em. Đây đều là những ca khúc quen thuộc, gắn với tên tuổi Hồ Ngọc Hà, nên việc nữ ca sĩ gặp trục trặc khâu biểu diễn khiến người hâm mộ tranh cãi.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng sự cố của Hồ Ngọc Hà có thể thông cảm. Người hâm mộ nhận xét bất kỳ ca sĩ nào cũng có thể gặp những tình huống sai sót chứ không riêng Hồ Ngọc Hà. Thời gian qua, nữ ca sĩ bận rộn với nhiều lịch trình nên có thể sức khỏe bị ảnh hưởng.

Nhiều fan còn đánh giá cao sự chuyên nghiệp của Hồ Ngọc Hà khi gặp sự cố. Ở buổi diễn, mặc dù hát phô nốt cao, nữ ca sĩ vẫn hoàn thành tiết mục với phong thái tự tin.

Trên trang cá nhân hôm 30/10, Hồ Ngọc Hà bày tỏ cảm xúc hạnh phúc khi biểu diễn ở sự kiện, đồng thời cho biết cô và đơn vị tổ chức có sự hài lòng dành cho nhau.

"Bỏ qua lúc cao hứng mà lỡ tắt tiếng trong 2 giây, cuối cùng điều quý giá nhất là mọi người thấy mình như moi hết tâm can để trút bày qua những bài hát mình dành tặng khán giả", nữ ca sĩ chia sẻ.

Hồ Ngọc Hà cho biết cô cao hứng nên gặp sự cố tắt tiếng trong 2 giây (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong sự nghiệp, Hồ Ngọc Hà được biết đến với danh xưng "nữ hoàng giải trí" của làng nhạc Việt, nhưng cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều về giọng hát.

Làm giám khảo cuộc thi âm nhạc Điểm hẹn tài năng hồi tháng 5, Hồ Ngọc Hà cho biết, từ khi mới vào nghề, cô hiểu rằng để đứng một chỗ và khoe giọng hát thì không thể bằng những ca sĩ khác. Do đó, cô chọn hướng đi riêng, nỗ lực trở thành nghệ sĩ đa năng, hoàn thiện phần hình ảnh, cách trình diễn.

"Hy vọng khi nhớ về tôi, khán giả sẽ nhớ về hình ảnh mẫu nghệ sĩ luôn đầu tư kỹ lưỡng vào từng tiết mục", ca sĩ nói.