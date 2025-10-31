NSND Thanh Điền tuổi 80: Ở nhà ngoại ô, lo sợ không còn thấy ánh sáng

Tuổi 80 trong căn nhà ngoại ô

Ở tuổi 80, NSND Thanh Điền rời xa phố thị ồn ào, về sống trong căn nhà ở ngoại ô TPHCM. Từ ngày vợ ông - nghệ sĩ Thanh Kim Huệ - qua đời, ngôi nhà ấy trở thành nơi ông gìn giữ ký ức về nửa thế kỷ đồng hành cùng sân khấu và người bạn đời.

Thỉnh thoảng, ông xuất hiện trong vài bộ phim hoặc chương trình nghệ thuật với hình ảnh người cha hiền hậu, mẫu mực, được khán giả trìu mến gọi là "ông bố quốc dân" của màn ảnh Việt. Nhưng ít ai biết, đằng sau nụ cười hiền, nam nghệ sĩ trải qua nhiều đợt bạo bệnh và nỗi đau mất người bạn đời vẫn chưa nguôi ngoai.

Nghệ sĩ Thanh Điền tại căn nhà riêng ở ngoại ô (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Đến thăm nghệ sĩ Thanh Điền trong căn nhà ngoại ô, điều ấn tượng nhất là khung cảnh yên bình với những chậu cây xanh mướt, chú chó nhỏ chạy quanh nhà, tiếng tivi phát lại những trích đoạn cải lương xưa. Trong không gian ấy, nghệ sĩ gạo cội vẫn giữ phong thái điềm đạm, giọng nói trầm ấm, kể lại những vui buồn trong đời.

Hiện tại, nghệ sĩ Thanh Điền sống cùng hai người cháu. "Ngày Thanh Kim Huệ mất, bà ấy dặn hai cháu ở lại chăm sóc cho tôi chu đáo. Giờ họ cũng đã ngoài 60 tuổi, vẫn tận tâm lo cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ, giữ trọn lời nhắn nhủ của vợ tôi lúc còn sống", ông kể.

Cuối tuần, gia đình con trai đưa các cháu nhỏ về thăm ông, khiến căn nhà bớt phần hiu quạnh. "Căn nhà chỉ có mấy người già với nhau, nhưng có cây kiểng, vật nuôi nên đỡ tẻ nhạt", ông nói.

Nghệ sĩ Thanh Điền thường nghe nhạc của vợ và thích hát karaoke những lúc rảnh rỗi (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Một ngày của NSND Thanh Điền trôi qua giản dị. Ông thích nghe lại những bản thu cũ của vợ, đôi khi nghêu ngao hát theo, hoặc chỉ lặng lẽ thắp cho bà một nén nhang.

"Ngày nào tôi cũng bật nhạc của vợ lên nghe. Cứ nghe giọng vợ hát là thấy gần gũi, đỡ trống trải. Thỉnh thoảng tôi còn hát karaoke cho vui. Người già mà, nhiều đêm mất ngủ cũng quen rồi", ông nói.

Cùng hai người cháu trong nhà, ông tự quay những video nhỏ đăng lên mạng để giết thời gian và giữ niềm vui tuổi xế chiều. "Chúng tôi gọi vui đây là đội sản xuất cây nhà lá vườn", ông cười nói.

Dù sức khỏe giảm sút sau gần 20 năm sống chung với bệnh tiểu đường, nghệ sĩ Thanh Điền vẫn giữ tinh thần lạc quan.

"Chân yếu, mắt kém, đi lại chậm hơn xưa. May có mấy người cháu trong nhà nấu nướng, nhắc nhở chuyện ăn uống, nên tôi cũng yên tâm", ông chia sẻ.

Nam nghệ sĩ quay một số video ngắn rồi đăng lên kênh cá nhân (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Nhắc đến công việc, ông cho biết mình vẫn nhận lời đóng phim nhưng có chọn lọc. "Giờ sức khỏe có hạn, tôi chỉ nhận những vai vừa sức, hợp với mình. Không còn bôn ba sương gió như trước được nữa", ông nói.

Nghệ sĩ gạo cội cũng khẳng định, ở tuổi này, ông đến với phim ảnh và sân khấu không phải vì tiền. Ông tâm sự: "Nói ra thì hơi "chảnh", nhưng từ ngày đi đóng phim đến giờ, tôi chưa bao giờ đặt vấn đề cát-xê với nhà sản xuất. Tôi nghĩ, nếu mình làm vì tiền, chắc không chịu được khổ cực mà theo nghề đến giờ. Tôi chỉ mong người ta hiểu giá trị của mình, trả sao cho đúng công sức, tôn trọng nhau là được".

Với đồng nghiệp trẻ, ông luôn giữ thái độ khiêm nhường, tôn trọng. "Nếu có gì chưa hợp trong vai diễn, tôi trao đổi riêng với đạo diễn, chứ không bao giờ tỏ thái độ. Nghề này, mình tôn trọng người khác thì họ mới tôn trọng mình. Quy tắc của tôi là đúng giờ, giữ không khí làm việc vui vẻ", nam nghệ sĩ nói thêm.

Nam nghệ sĩ tìm niềm vui trong khu vườn nhỏ trước nhà (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Chân run, mắt yếu dần, nhưng vẫn lạc quan

Thời gian gần đây, NSND Thanh Điền khiến khán giả không khỏi lo lắng khi chia sẻ tình trạng sức khỏe, đặc biệt là đôi mắt mờ dần. Ông được bác sĩ chẩn đoán bị xuất huyết võng mạc, phải trải qua ca phẫu thuật ở mắt trái và đang trong quá trình chuẩn bị mổ mắt phải.

"Trước khi mổ, tôi không thấy gì cả. Mọi thứ trước mắt chỉ là một màu đen. Tôi lo lắm, sợ rằng mình sẽ không còn nhìn thấy ánh sáng nữa. May mắn là giờ mắt trái đã dần cải thiện, còn mắt phải thì nặng hơn, bác sĩ nói có nguy cơ mất thị lực hoàn toàn, nhưng họ vẫn cố gắng điều trị hết khả năng", ông kể.

Nam nghệ sĩ cất giữ những kỷ vật làm nghề một cách cẩn thận (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Trước khi quyết định phẫu thuật, nghệ sĩ Thanh Điền từng chạy chữa ở nhiều bệnh viện, nhưng đa phần đều nhận được cái lắc đầu.

"Bác sĩ nói tôi có thể mất ánh sáng bất cứ lúc nào. Nghe vậy, tim tôi như ngừng đập. Đồng nghiệp mời đi đâu tôi cũng ngại, mặc cảm, không muốn xuất hiện trước công chúng", ông tâm sự.

Dù vậy, điều ông sợ không phải là bóng tối. Ông chỉ sợ một ngày nào đó, mình không còn nhìn thấy nụ cười hay nước mắt của khán giả, những điều đã nuôi dưỡng đời nghệ sĩ của ông.

Ngoài đôi mắt, sức khỏe của nghệ sĩ Thanh Điền còn bị ảnh hưởng bởi bệnh tiểu đường kéo dài gần hai thập niên, khiến chân ông yếu đi, việc di chuyển khó khăn. Dù vậy, ông vẫn giữ thói quen tập luyện nhẹ mỗi ngày.

"Ở tuổi này, mỗi tháng tôi đều tái khám định kỳ để kiểm soát tình trạng bệnh", ông cho biết.

Nghệ sĩ gặp nhiều vấn đề sức khỏe (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Cuộc đời làm nghề của ông cũng từng chứng kiến những lần "thập tử nhất sinh". Ông nhớ lại một lần khi đang quay phim ở Trà Vinh: "Đêm đó tôi thấy người khó chịu, đau âm ỉ. Đi khám thì bác sĩ bảo sỏi mật, phải mổ gấp nếu không sẽ nguy hiểm. Cuối cùng tôi phải nhập viện ngay, phân đoạn cuối của phim cũng không kịp hoàn thành. May mà đạo diễn và đoàn phim đều thông cảm, động viên tôi lo sức khỏe trước".

Trải qua nhiều lần đối diện với sinh tử, ông xem mọi chuyện nhẹ nhàng hơn. Với ông, niềm tin là thứ nâng đỡ con người vượt qua mọi biến cố. Ông làm gì cũng có niềm tin. Điều đó giúp ông có sự lạc quan và chưa bao giờ thấy bản thân gục ngã.

"Tôi tin vào số mệnh. Số mệnh đến thì mình không cưỡng lại được, nên cứ sống tự nhiên, thoải mái. Cuộc đời có hai con đường, thắng hoặc thua, mà mình sợ gì?", nghệ sĩ chia sẻ.

Giữ trọn những ký ức về vợ quá cố

Đã hơn bốn năm kể từ ngày NSND Thanh Kim Huệ qua đời, nhưng với NSND Thanh Điền, nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn. Trong từng câu chuyện, từng ánh nhìn của ông, người ta vẫn cảm nhận được bóng dáng người vợ hiền, người bạn nghề, bạn đời đã gắn bó cùng ông suốt hơn nửa thế kỷ.

"Vợ tôi không để lại di nguyện. Nhưng chúng tôi sống với nhau cả đời, hiểu nhau đến mức chẳng cần nói ra cũng biết người kia muốn gì. Tôi chỉ biết làm đúng ý để bà ấy yên lòng", ông nói.

Nghệ sĩ Thanh Điền giữ gìn cẩn thận những bộ ảnh thời trẻ của vợ (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Ông vẫn nhớ như in hình ảnh vợ trong những ngày cuối đời, vẫn hát, vẫn cười dù sức khỏe suy yếu. "Dù biết trong người không khỏe, nhưng mà ai mời đi hát bà ấy vẫn đi. Có hôm yếu lắm, bà ấy vẫn kêu tôi chuẩn bị quần áo để đi diễn. Cho đến phút cuối, Thanh Kim Huệ vẫn giữ trong lòng ngọn lửa sân khấu, vẫn thương nghề đến vậy", nghệ sĩ Thanh Điền kể, mắt rưng rưng.

Rồi ông nhớ lại giây phút sinh ly tử biệt: "Gia đình đã cố gắng chạy chữa, nhưng vợ tôi chọn cách ra đi nhẹ nhàng, đúng như tâm nguyện. Bà ấy không muốn điều trị xạ trị, chỉ muốn sống những ngày cuối trong bình yên, không để ai phải lo lắng vì mình".

Theo ông, bí quyết của một cuộc hôn nhân lâu bền không nằm ở những điều lãng mạn, mà ở sự nhường nhịn và thấu hiểu.

"Muốn giữ hạnh phúc, mình phải thương người ta thật lòng, biết chấp nhận, chia sẻ và cảm thông. Nghệ sĩ mà, cái tôi lớn lắm, nhưng nếu không biết nhường, không bao giờ có hạnh phúc thật sự. Tôi với Thanh Kim Huệ, hai người đều là nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng chưa từng để cái tôi làm rạn nứt tình cảm", nghệ sĩ Thanh Điền nói thêm.

Ông giữ thói quen thắp nhang cho vợ mỗi ngày (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Giờ đây, ở tuổi xế chiều, ông vẫn đều đặn đi thăm mộ vợ. "Nếu không bận gì, mỗi tháng một lần, tôi sẽ lên thăm mộ, nếu mệt thì 2-3 tháng mới đi. Mỗi lần thắp nhang, tôi thấy lòng nhẹ đi", ông bộc bạch.

Nhìn lại đời mình, NSND Thanh Điền nói ông chẳng mong gì hơn ngoài sức khỏe và sự bình an.

Ông nói: "Tôi sống thêm ngày nào, là để nhớ ơn khán giả, nhớ ơn nghề và nhớ người vợ đã đi cùng mình nửa thế kỷ. Ở tuổi này, tôi không sợ gì cả, chỉ sợ quên mất những ân tình đã nuôi mình suốt đời".

Trong căn nhà nhỏ nơi ngoại ô, giữa tiếng nhạc cải lương văng vẳng, nghệ sĩ Thanh Điền vẫn giữ phong thái ung dung. Ở tuổi 80, ông không tìm hào quang cho mình, chỉ giữ lại những kỷ niệm đẹp về nghề, về người bạn đời quá cố và tận hưởng những ngày an yên của tuổi già.