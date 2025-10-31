Kết luận của Bộ Chính trị về hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 31/10, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp (Kết luận số 202-KL/TW).

Theo đó Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản thống nhất với các nội dung, đề xuất, kiến nghị nêu tại Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp tháng 10.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận và biểu dương các cấp ủy, tổ chức đảng, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Ban Tổ chức Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy xã, phường, đặc khu… đã chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao; nỗ lực, khắc phục khó khăn, kịp thời hướng dẫn, xử lý, tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong thực tiễn triển khai hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các đảng ủy, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, các ban, bộ, ngành Trung ương chủ động, khẩn trương triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền và được giao tại các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu triển khai thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ của Bộ Chính trị mới ban hành; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức đánh giá và bố trí, sử dụng cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc.

Thành phố Đà Nẵng yêu cầu tăng cường thực hiện pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp (Ảnh: Công Bính).

Đồng thời Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục tăng cường toàn diện cho cấp xã, sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế để cấp xã chuyển mạnh trạng thái từ thụ động sang chủ động, từ quản lý sang quản trị và kiến tạo, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; giải quyết kịp thời nhu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện thể chế, nhất là những vấn đề liên quan đến phân cấp, phân quyền, quy trình, thủ tục trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp,...

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương rà soát toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật của ngành, lĩnh vực để ban hành, sửa đổi, bổ sung ngay, bảo đảm tính khả thi trong phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, khắc phục tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo, chưa phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng giao Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước và đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức, các hội quần chúng, các cơ quan báo chí thuộc Mặt trận Tổ quốc và các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ,... hoàn thành trong năm 2025.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất chủ trương cập nhật, điều chỉnh ngay quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch chuyên ngành, sau khi thực hiện điều chuyển, chuyển đổi công năng các cơ sở nhà, đất để sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, các mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh và các mục đích khác phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý giao ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh chỉ đạo điều chỉnh quy chế làm việc của ban thường vụ đảng ủy hoặc đảng ủy, chi bộ cơ sở ở cơ quan, tổ chức nơi kết thúc hoạt động của đảng đoàn, ban cán sự đảng cho phù hợp để bảo đảm sự lãnh đạo của ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh và cấp ủy cấp trên trực tiếp.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý ủy quyền cho lãnh đạo ban xây dựng Đảng hoặc ban tổ chức đảng ủy xã, phường, đặc khu được phép xác nhận phiếu nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác và gửi cho đảng ủy cơ sở nơi đảng viên công tác,...