Bức ảnh chung của Lisa và cha dượng gây tranh cãi

Mới đây, Lisa cùng các thành viên Blackpink tổ chức buổi biểu diễn hoành tráng tại quê nhà Thái Lan. Cha mẹ của cô đã có mặt tại sự kiện để cổ vũ, gặp gỡ con gái và ghi lại những khoảnh khắc thân mật trong hậu trường.

Tuy nhiên, bức ảnh chụp chung giữa Lisa và cha dượng Marco Brüschweiler lại gây xôn xao khi một số cư dân mạng cho rằng, ông có cử chỉ thân mật quá mức với con gái riêng của vợ. Trong bức hình, Marco được cho là đặt tay lên vòng ba của Lisa, khiến nhiều người tranh cãi dữ dội.

Bức ảnh chụp chung của Lisa và gia đình (Ảnh: News).

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến bênh vực cho rằng khoảnh khắc trên chỉ là vô tình hoặc do góc chụp gây hiểu lầm, không nên suy diễn quá mức về mối quan hệ giữa hai người.

Theo truyền thông Thái Lan, Lisa có mối quan hệ gần gũi với cha dượng Marco Brüschweiler - một đầu bếp người Thụy Điển nổi tiếng toàn cầu, được mệnh danh là “Siêu đầu bếp Marco” (Master Chef Marco).

Lisa sinh ra trong gia đình có cha mẹ ly hôn từ khi còn nhỏ. Sau khi mẹ tái hôn, ông Marco chăm sóc và yêu thương Lisa như con ruột. Ông cũng là người ủng hộ cô theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Lisa từng bày tỏ tình cảm sâu sắc dành cho cha dượng: “Tôi thương ông ấy như cha ruột và hạnh phúc vì luôn cảm nhận được tình yêu thương của gia đình”.

Bức ảnh chụp chung của Lisa và cha dượng gây tranh cãi (Ảnh: Instagram).

Mẹ ruột của Lisa - bà Chitthip Brüschweiler - được xem là người truyền cảm hứng để Lisa theo đuổi âm nhạc và vũ đạo. Bà từng quản lý tài chính cho con gái trong những năm đầu sự nghiệp, giúp Lisa tập trung hoàn toàn vào nghệ thuật trước khi trao lại quyền quản lý tài sản khi cô trưởng thành.

Lisa (SN 1997) là thành viên duy nhất không phải người Hàn Quốc của Blackpink. Cô cùng nhóm nhạc đã trở thành hiện tượng toàn cầu, góp phần đưa Kpop (nhạc trẻ Hàn Quốc) vươn ra thế giới.

Ngoài âm nhạc, Lisa còn là biểu tượng thời trang châu Á, sở hữu hơn 106 triệu người theo dõi trên Instagram. Từ năm 2024, cô liên tục xuất hiện trên các sân khấu quốc tế và hợp tác với nhiều thương hiệu xa xỉ.

Lisa được cho là đang hẹn hò với doanh nhân Frédéric Arnault, người thừa kế tập đoàn xa xỉ LVMH. Sự hậu thuẫn từ bạn trai cũng giúp cô mở rộng hoạt động nghệ thuật tại thị trường quốc tế.

Hiện, Lisa bận rộn với chuyến lưu diễn toàn cầu Deadline cùng nhóm Blackpink. Tour diễn đạt thành công lớn về doanh thu thương mại và hiệu ứng truyền thông, nhưng cũng kéo theo nhiều tranh luận về phong cách và trang phục biểu diễn gợi cảm của nữ ca sĩ.

Dù vậy, Lisa vẫn được đánh giá là “biểu tượng toàn cầu” của thế hệ nghệ sĩ trẻ, góp phần định hình hình ảnh nghệ sĩ châu Á trên bản đồ âm nhạc thế giới.