Bảo Việt đạt giải Vàng Báo cáo tích hợp xuất sắc nhất Châu Á tại AIRA 2025

Vượt qua hàng trăm đại diện đến từ các nước trong khu vực, Bảo Việt đã giành Giải Vàng tại hạng mục Báo cáo tích hợp xuất sắc nhất châu Á - khối doanh nghiệp Nhà nước trong khuôn khổ Giải thưởng Báo cáo tích hợp Châu Á 2025 (AIRA 2025).

Giải thưởng này ghi nhận nỗ lực tiên phong của Bảo Việt trong minh bạch, quản trị bền vững và tích hợp giữa giá trị tài chính - phi tài chính, khẳng định vị thế doanh nghiệp Việt Nam đối với quốc tế.

Giải thưởng AIRA được triển khai từ năm 2015 tới nay bởi tổ chức CSRWorks International, tập trung vào lĩnh vực báo cáo tích hợp hướng tới tôn vinh các doanh nghiệp tiên phong trong thực hành báo cáo tích hợp theo chuẩn mực quốc tế, thể hiện sự minh bạch, tư duy tích hợp và cam kết giá trị bền vững.

Năm 2025 đánh dấu lần thứ 11 tổ chức giải. AIRA 2025 thu hút các doanh nghiệp hàng đầu từ 7 quốc gia trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đại diện cho nhiều ngành nghề khác nhau. Việc lọt vào danh sách chung kết và đạt giải cao đã góp phần khẳng định vị thế quốc tế và nỗ lực đổi mới trong minh bạch thông tin tài chính - phi tài chính của Tập đoàn Bảo Việt.

Theo ban tổ chức AIRA, các báo cáo được đánh giá nghiêm ngặt qua nhiều vòng: từ sơ tuyển bằng hệ thống điểm, đánh giá độc lập, đến đối chiếu hoạt động công bố thông tin và khảo sát nhà đầu tư.

Điểm đặc biệt trong năm nay là danh sách chung kết chỉ gồm các doanh nghiệp có báo cáo thể hiện xuất sắc xu hướng tích hợp toàn diện, đồng bộ giữa chiến lược - quản trị - kinh tế - môi trường - xã hội.

Ông Rajesh Chhabara - Giám đốc Điều hành CSRWorks International - cho hay: “Các tổ chức được vinh danh tại AIRA đang tái định nghĩa chuẩn mực về minh bạch doanh nghiệp và tạo giá trị bền vững dài hạn thông qua tư duy tích hợp”.

Báo cáo Tích hợp năm 2024 của Bảo Việt mang chủ đề “Khát vọng vươn mình”, thể hiện tinh thần đổi mới, quyết tâm nâng cao năng lực kinh doanh và quản trị của Tập đoàn Bảo Việt trên hành trình phát triển bền vững.

Bảo Việt xác định chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là hai trụ cột chiến lược (Ảnh: Bảo Việt).

Với nền tảng vững chắc sau 60 năm hình thành và phát triển, Bảo Việt không ngừng tối ưu hóa hiệu quả hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ và củng cố hệ thống quản trị theo chuẩn mực quốc tế.

Báo cáo khắc họa những thành tựu và chiến lược trọng yếu, khẳng định cam kết của tập đoàn trong việc kiến tạo tương lai phát triển mạnh mẽ, bền vững, đồng thời thể hiện quyết tâm của Bbn lãnh đạo và toàn hệ thống trong việc đổi mới, nắm bắt cơ hội và hòa nhịp cùng kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Hướng tới phát triển bền vững, Bảo Việt xác định chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là hai trụ cột chiến lược, tạo nên “chuyển đổi kép” - mô hình phát triển hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường.

Chuyển đổi số giúp Bảo Việt tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả vận hành và phát triển các giải pháp tài chính - bảo hiểm số, góp phần thúc đẩy nền kinh tế số và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Trong khi đó, chuyển đổi xanh thể hiện cam kết của Bảo Việt trong đầu tư bền vững, quản lý rủi ro khí hậu và thúc đẩy tài chính xanh, hướng tới nền kinh tế trung hòa carbon và bảo vệ môi trường.

Sự cộng hưởng giữa chuyển đổi số và chuyển đổi xanh không chỉ kiến tạo giá trị kinh tế bền vững mà còn mở ra một tương lai nơi công nghệ và trách nhiệm môi trường song hành.

“Chuyển đổi kép” chính là lời khẳng định cho chiến lược phát triển dài hạn của Bảo Việt - nơi mỗi bước tiến về số hóa đồng thời mang lại tác động tích cực cho xã hội, nâng cao chất lượng sống và kiến tạo nền kinh tế xanh vững chắc cho thế hệ mai sau.