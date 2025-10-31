Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra điểm sạt lở, thăm người dân bị cô lập

Xã Ngọc Linh là địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lớn do tình trạng sạt lở gây ra. Đến nay, địa bàn còn khoảng 1.700 người dân ở 5 thôn bị cô lập nhiều ngày.

Chính quyền địa phương đang phối hợp với Sở Công Thương tổ chức các chuyến xe nghĩa tình, vận chuyển nhu yếu phẩm tiếp tế cho người dân vùng bị chia cắt.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác kiểm tra điểm sạt lở (Ảnh: Chí Anh).

Trong chuyến kiểm tra, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã trực tiếp khảo sát điểm sạt lở tại thôn Làng Mới, xã Ngọc Linh và thăm hỏi, động viên các hộ dân bị thiệt hại.

Đến thăm gia đình ông A Bả, thôn Làng Mới, Phó Thủ tướng chia sẻ khó khăn, mất mát do sạt lở gây ra. Đồng thời, ông đề nghị chính quyền cần khẩn trương rà soát, có phương án hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tặng quà, động viên người dân bị ảnh hưởng do sạt lở đất (Ảnh: Chí Anh).

Làm việc với lãnh đạo xã Ngọc Linh, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, thiệt hại lớn nhất của các xã miền núi trong đợt mưa bão này là sạt lở đất cô lập rất nhiều khu dân cư.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh tập trung cứu trợ người dân vùng bị ảnh hưởng nặng và khẩn trương khắc phục hạ tầng để đảm bảo giao thông.

Báo cáo với đoàn công tác, ông A Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh, cho biết mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở trên diện rộng, khiến cả 22 thôn đều bị thiệt hại. Đến nay, còn 5 thôn với hơn 1.700 nhân khẩu đang bị cô lập.

Bí thư Đảng ủy xã kiến nghị Chính phủ và tỉnh hỗ trợ kinh phí khắc phục sạt lở, giúp người dân ổn định cuộc sống và tăng cường lực lượng hỗ trợ sửa chữa hạ tầng bị hư hỏng.