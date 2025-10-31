L’ORE Watch chuyên bán đồng hồ cơ và tourbillon độc đáo

Với hình ảnh sang trọng, thông điệp khác biệt và danh mục sản phẩm mang tính cơ khí nghệ thuật, thương hiệu nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới chơi đồng hồ.

Khách mua hàng tại L’ORE Watch (Ảnh: L’ORE Watch).

Ra mắt tại Việt Nam như một nhà phân phối chuyên biệt trong lĩnh vực đồng hồ cơ và tourbillon cao cấp, L’ORE Watch không đi theo hướng đại trà mà tập trung phục vụ nhóm khách hàng đam mê cơ khí và thời trang xa xỉ.

Mỗi sản phẩm tại đây được xem như một tác phẩm nghệ thuật hơn là phụ kiện đơn thuần, thể hiện tinh thần sưu tầm và cá tính của người đeo.

Danh mục sản phẩm của L’ORE xoay quanh hai dòng chủ lực: đồng hồ cơ học tự động và đồng hồ tourbillon – biểu tượng của kỹ nghệ chế tác tinh xảo. Thay vì mở rộng theo chiều rộng, thương hiệu chọn hướng đi chiều sâu: tuyển chọn những mẫu có thiết kế độc bản, cấu trúc phức tạp và giá trị thẩm mỹ cao.

Đây cũng là lý do L’ORE được nhiều người xem như một curator - người tuyển chọn kiệt tác - hơn là một nhà bán lẻ thông thường.

Không dừng lại ở sản phẩm, L’ORE còn xây dựng hình ảnh thương hiệu gắn liền với tinh thần tiên phong và khác biệt. Không gian trưng bày được thiết kế mang cảm hứng “du hành vũ trụ” nơi thời gian và cơ khí hòa quyện thành một trải nghiệm nghệ thuật. Từ đó, thương hiệu tạo được dấu ấn riêng trong giới đam mê đồng hồ cơ tại Việt Nam.

Ba thương hiệu quốc tế khẳng định vị thế của L’ORE tại Việt Nam

Danh mục của L’ORE hiện quy tụ ba thương hiệu quốc tế: Peacock, ATOWAK và OLTO-8, mỗi cái tên thể hiện một phong cách chế tác riêng biệt, góp phần định hình thương hiệu của nhà phân phối tại thị trường Việt Nam.

Peacock gây ấn tượng với kỹ nghệ Tourbillon trung tâm, đỉnh cao của cơ học chính xác, nơi bộ máy chuyển động được đặt ngay giữa mặt đồng hồ, phô diễn sự tinh xảo của từng chi tiết.

Những phiên bản như Black Hole hay Plume Warrior thể hiện trình độ chế tác, phản ánh thẩm mỹ kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, cũng là điều khiến Peacock gây chú ý trong mắt giới sưu tầm.

Đồng hồ PEACOCK (Ảnh: L’ORE Watch).

ATOWAK, ngược lại, là biểu tượng của sự phá cách và sáng tạo. Các mẫu Cobra hay Spaceship mang phong cách phá cách, với cơ chế hiển thị thời gian dạng xoay độc đáo, tạo nên cảm giác như đang chiêm ngưỡng một cỗ máy đến từ tương lai. ATOWAK hướng đến người dùng đề cao cá tính, yêu sự khác biệt và tinh thần công nghệ trong thời trang.

Đồng hồ ATOWAK (Ảnh: L’ORE Watch).

OLTO-8 đại diện cho thế hệ mới của đồng hồ cơ học, trẻ trung, năng động và giàu tính nghệ thuật. Những bộ sưu tập như Infinity Series hay Iron kết hợp màu sắc táo bạo với cấu trúc cơ học tinh tế, phù hợp với nhóm khách hàng trẻ yêu sáng tạo nhưng vẫn muốn gìn giữ linh hồn truyền thống của đồng hồ cơ.

Đồng hồ Olto-8 (Ảnh: L’ORE Watch).

Sự minh bạch giúp L’ORE khẳng định uy tín

Không chỉ được chú ý bởi danh mục thương hiệu, L’ORE Watch còn tạo dựng uy tín nhờ tính minh bạch trong phân phối. Mỗi chiếc đồng hồ được nhập khẩu chính ngạch, kèm theo giấy chứng nhận phân phối chính hãng, mã seri, tem bảo hành và thẻ bảo hành quốc tế.

Trước khi đến tay người dùng, sản phẩm trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt nhằm đảm bảo độ chính xác của bộ máy và chất lượng hoàn thiện. L’ORE cũng công khai chính sách hoàn tiền nếu phát hiện sản phẩm không chính hãng, một cam kết hiếm thấy trong phân khúc cao cấp tại Việt Nam.

Dịch vụ bảo hành và bảo dưỡng được thực hiện tại showroom, với đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo chuyên sâu. Các linh kiện thay thế đều theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đảm bảo tính toàn vẹn cho từng chi tiết.

Nhờ những yếu tố này, L’ORE Watch đang dần định hình hình ảnh của một thương hiệu phân phối đáng tin cậy, nơi mỗi chiếc đồng hồ không chỉ là vật phẩm thời gian, mà còn là biểu tượng của giá trị, kỹ nghệ và niềm đam mê cơ khí.