Bố trí 100% chủ tịch UBND, chánh án không phải người địa phương trước 15/12

Ngày 31/10, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả công tác đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 và một số nhiệm vụ thời gian tới (Kết luận số 201-KL/TW)

Theo đó Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản nhất trí với báo cáo tổng kết công tác đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 do Ban Tổ chức Trung ương trình.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư biểu dương các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, các ban của Đảng (nhất là Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng...) đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, vượt qua khó khăn để tham mưu và tổ chức thành công đại hội.

Bên cạnh đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương triển khai ngay các công việc sau đại hội và chuẩn bị thật tốt cho Đại hội XIV của Đảng, tập trung khẩn trương hoàn thiện và ban hành ngay các quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội;

Kiện toàn, phân công các ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ, phó bí thư, bí thư và kiện toàn các chức danh lãnh đạo hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, sở, ngành theo phương án nhân sự, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy trình, tạo sự đồng thuận và phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua, tạo khí thế mới, niềm tin mới trong tổ chức hành động;

Đồng thời các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương quán triệt, triển khai đến cấp cơ sở, đưa ngay nghị quyết đại hội vào cuộc sống, trước mắt tập trung thực hiện đạt và vượt mức các nhiệm vụ năm 2025 đã đề ra; hoàn thiện đồng bộ thể chế liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị để phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Ông Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với cải cách thủ tục hành chính bảo đảm hiệu quả, phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp; triển khai thực hiện nghiêm các quy định mới về công tác cán bộ, đặc biệt là công tác đánh giá cán bộ bảo đảm dân chủ, công khai, công tâm, khách quan theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, có tiêu chí gắn với hiệu quả, kết quả thực hiện nhiệm vụ, thông qua sản phẩm cụ thể.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai chủ trương bố trí 100% các chức danh chủ tịch UBND, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, chánh án tòa án nhân dân tỉnh không phải là người địa phương, hoàn thành trước ngày 15/12; tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng dư luận; bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước,...

Tập trung chuẩn bị tốt các công việc tổ chức Đại hội XIV của Đảng. Thường trực các Tiểu ban nghiên cứu tiếp thu ý kiến tham gia góp ý từ đại hội đảng các cấp; ý kiến đại biểu Quốc hội và các tầng lớp nhân dân, trí thức, nhà khoa học,... để hoàn thiện dự thảo Văn kiện trình Hội nghị Trung ương 15, yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tổ chức tốt việc tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026; chuẩn bị sớm các công việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.