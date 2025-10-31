“Thiên tài piano Trung Quốc” bị tố hiếp dâm, dư luận dậy sóng

Theo truyền thông Trung Quốc, người mẫu mạng xã hội Tư Hiểu Địch vừa đăng bài tố cáo Lý Vân Địch có hành vi xâm hại tình dục.

Cô cho biết, nam nghệ sĩ đã đưa cô vào khách sạn, lợi dụng việc cô uống thuốc ngủ để thực hiện hành vi đồi bại. Sau vụ việc, Tư Hiểu Địch cố liên hệ với Lý Vân Địch nhưng bị anh chặn liên lạc trên nhiều nền tảng.

Người mẫu mạng xã hội Tư Hiểu Địch bất ngờ tố Lý Vân Địch xâm hại tình dục (Ảnh: Sina).

Cô chia sẻ: “Ban đầu, anh ta liên tục nhắn tin, dùng tài khoản ảo rồi lại chặn tôi, từ chối gặp mặt. Đây có phải là phẩm chất của một nghệ sĩ piano không?”.

Nữ người mẫu cũng công bố ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa hai người, cho rằng đó là bằng chứng cho lời tố cáo của mình. Những chia sẻ của Tư Hiểu Địch nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng, tạo nên cuộc tranh luận gay gắt trên Weibo.

Một bộ phận nghi ngờ tính xác thực của thông tin, cho rằng lời kể của cô thiếu chứng cứ cụ thể. Một số người khác lại đặt câu hỏi về lý do cô đồng ý tới khách sạn cùng Lý Vân Địch.

Trước các nghi ngờ, Tư Hiểu Địch phủ nhận việc “bán dâm”, đồng thời khẳng định còn nhiều chi tiết khác sẽ được tiết lộ nếu tiếp tục bị khiêu khích.

Hiện tại, Lý Vân Địch và công ty quản lý đều chưa lên tiếng phản hồi.

Từ “hoàng tử piano” đến nghệ sĩ bị phong sát

Năm 2021, Lý Vân Địch từng bị Sở Công an Bắc Kinh (Trung Quốc) bắt giữ vì mua dâm, sau khi bị loại khỏi một chương trình nghệ thuật lớn mà không rõ lý do. Sau khi vụ việc được xác nhận, toàn bộ hình ảnh, sản phẩm và chương trình liên quan đến anh đều bị gỡ bỏ.

Lý Vân Địch từng là nghệ sĩ piano tài năng và nổi tiếng của Trung Quốc (Ảnh: Weibo).

Vụ bê bối khiến hình tượng “Hoàng tử piano Trung Quốc” sụp đổ hoàn toàn. Trước đó, Lý Vân Địch từng được ca ngợi là thần đồng âm nhạc, sinh ra trong một gia đình nghiêm khắc và có thành tích học tập xuất sắc.

Lý Vân Địch (SN 1980) từng đoạt giải Nhất Cuộc thi piano Chopin năm 2000, trở thành quán quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử 73 năm của giải thưởng danh giá này.

Anh được quốc tế công nhận về kỹ năng biểu diễn, được người hâm mộ Trung Quốc gọi là “hoàng tử piano” nhờ sở hữu vẻ ngoài điển trai. Năm 2001, album Yundi Li: Chopin của anh đạt đĩa bạch kim tại Hong Kong (Trung Quốc) chỉ sau 10 ngày phát hành.

Nam nghệ sĩ có hơn 20 triệu người theo dõi trên trang cá nhân và là nghệ sĩ piano nói riêng và âm nhạc nói chung có lượng người hâm mộ đông nhất Trung Quốc, trước bê bối bán dâm rúng động.

Trong sự nghiệp, Lý Vân Địch còn là gương mặt quen thuộc tại các chương trình truyền hình và sự kiện thương mại, mang về nguồn thu nhập lớn. Theo tờ Forbes Trung Quốc, vào năm 2008, anh đã có thu nhập 40,3 triệu NDT (gần 150 tỷ đồng).

Từ năm 2021, Lý Vân Địch tạm rút lui khỏi làng giải trí Hoa ngữ vì bê bối mua bán dâm (Ảnh: Sina).

Về đời tư, Lý Vân Địch hiếm khi công khai chuyện tình cảm. Năm 2013, anh thừa nhận hẹn hò với Thiên Phi, cựu sinh viên Cao đẳng Barnard (Đại học Columbia, Mỹ) và từng làm việc tại CITIC Securities. Mối quan hệ này kéo dài đến năm 2016.

Các bạn gái cũ hoặc người yêu tin đồn của Lý Vân Địch đều được đánh giá là có học thức, sự nghiệp ổn định. Sau bê bối năm 2021, anh lui về ở ẩn và chịu nhiều khoản đền bù hợp đồng lớn.

Sau gần 3 năm “mất tích”, năm 2023, Lý Vân Địch mới xuất hiện trở lại với các buổi biểu diễn nhỏ nhằm phục hồi hình ảnh. Tuy nhiên, cáo buộc mới nhất từ Tư Hiểu Địch một lần nữa đẩy anh vào tâm bão dư luận.

Hiện, cơ quan chức năng và truyền thông Trung Quốc chưa công bố kết luận chính thức về vụ việc.