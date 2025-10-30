Bảo Anh lên tiếng về sự cố trang phục trong đêm nhạc ở Quảng Ninh

Ngày 30/10, ca sĩ Bảo Anh lên tiếng trên trang cá nhân, giải thích về sự cố liên quan đến trang phục trong chương trình Hạ Long concert 2025 diễn ra một ngày trước đó.

Bảo Anh cho biết, sát giờ lên đường, bộ trang phục cô dự định mặc đã phát sinh lỗi kỹ thuật, ê-kíp không kịp chỉnh sửa cho chuyến đi đến Quảng Ninh.

Trong tình huống gấp, Bảo Anh buộc phải chọn trang phục cá nhân để kịp lên sân khấu. Nữ ca sĩ cho biết, cô đã thông báo với đơn vị tổ chức và được chấp thuận thay đổi trang phục.

Trong đêm nhạc tối 29/10 ở Quảng Ninh, Bảo Anh mặc trang phục đơn giản (Ảnh: Chụp màn hình).

"Đã lâu tôi mới trở lại Quảng Ninh và hát những ca khúc mình thích nên tôi thật sự háo hức và cố gắng giữ tinh thần tốt nhất để hát thật hay. Tôi hiểu trang phục là phần quan trọng của trải nghiệm biểu diễn, nhưng cũng tin rằng năng lượng và sự chân thành mới là cốt lõi kết nối nghệ sĩ và khán giả.

Tôi thành thật xin lỗi nếu lựa chọn trang phục tối qua đã ảnh hưởng cảm nhận và trải nghiệm của mọi người. Tôi và ê-kíp sẽ rút kinh nghiệm để mỗi lần gặp khán giả được trọn vẹn hơn", Bảo Anh cho hay.

Bảo Anh gửi lời xin lỗi, mong khán giả thông cảm vì sự cố trang phục (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước đó, tại đêm nhạc Hạ Long concert 2025, Bảo Anh xuất hiện với áo ngắn hở eo, quần jeans màu đen. Diện mạo đơn giản của nữ ca sĩ gây tranh cãi, khi nhiều khán giả cho rằng hình ảnh này không phù hợp với một chương trình nghệ thuật quy mô lớn của tỉnh Quảng Ninh.

Biểu diễn giữa dàn vũ công diện váy áo rực rỡ, nữ ca sĩ cũng trở nên mờ nhạt, khiến tiết mục được ví như trong buổi tổng duyệt chứ không phải sự kiện chính.

Nhiều ý kiến cho rằng Bảo Anh thiếu chuyên nghiệp, thiếu sự tôn trọng khán giả và cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về trang phục dự phòng. Tuy nhiên, một số khán giả cũng cho rằng ca sĩ không cần quá ăn diện cầu kỳ mà quan trọng là giọng hát, phong cách trình diễn.