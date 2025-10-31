Brad Pitt - Angelina Jolie: Từ cặp đôi “vàng” đến cuộc chiến không hồi kết

Theo hồ sơ mới được Brad Pitt đệ trình, nam diễn viên yêu cầu Jolie nộp toàn bộ thư điện tử trao đổi giữa cô và các cộng sự gồm quản lý kinh doanh Terry Bird, hai chuyên viên quan hệ công chúng người Anh Chloe Dalton và Arminka Helic, cùng hai cố vấn tài chính khác.

Brad Pitt cho rằng các email này chứa thông tin quan trọng về việc bán cổ phần điền trang Château Miraval, bao gồm điều khoản và tiến trình thương lượng. Anh dẫn lại lời khai của Jolie rằng cô “thường xuyên trao đổi với Terry Bird về mọi khía cạnh công việc và đời sống”.

Brad Pitt và Angelina Jolie khi còn hạnh phúc (Ảnh: Getty Images).

Nam tài tử khẳng định Angelina Jolie chỉ nộp một phần email nội bộ liên quan đến điều khoản bán hàng, trong khi phần lớn liên lạc khác vẫn bị giữ kín. Brad Pitt đồng thời đề nghị tòa bác yêu cầu của Jolie đòi anh phải trả 33.000 USD chi phí luật sư.

Ngay sau đó, Angelina Jolie đã gửi tuyên bố cá nhân lên tòa án, phản đối yêu cầu của chồng cũ. Nữ diễn viên cho rằng các tin nhắn riêng tư giữa cô và luật sư hoặc cố vấn “thuộc phạm vi bảo mật pháp lý giữa luật sư và thân chủ”.

“Tôi hiểu rằng Brad đã đệ đơn yêu cầu tôi cung cấp email và tài liệu thảo luận về chiến lược pháp lý của mình. Tuy nhiên, những nội dung này được coi là thông tin liên lạc bí mật”, cô viết.

Trong hồ sơ nộp ngày 9/10, luật sư đại diện Jolie cũng giải thích lý do yêu cầu Brad Pitt hoàn trả chi phí pháp lý. “Jolie đã nhiều lần yêu cầu Pitt rút đơn, nhưng anh ta từ chối. Do đó, chúng tôi đề nghị tòa buộc ông Pitt hoàn trả khoản phí đáng kể mà Jolie đã chi trả”, phía luật sư cho biết.

Tờ E! News cho biết họ đã liên hệ đại diện của Brad Pitt để xin bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi.

Điền trang Château Miraval từng là tài sản chung của Brad Pitt và Angelina Jolie khi còn là vợ chồng (Ảnh: News).

Năm 2021, Angelina Jolie hoàn tất bán cổ phần điền trang Miraval cho Tenute del Mondo - công ty con của Stoli Group. Tuy nhiên, tháng 2/2022, Brad Pitt khởi kiện vợ cũ, cáo buộc cô âm thầm bán cổ phần mà không có sự đồng ý của anh, vi phạm thỏa thuận ly hôn.

Château Miraval là bất động sản trị giá hàng chục triệu USD ở miền Nam nước Pháp, nơi cặp đôi tổ chức đám cưới vào năm 2014. Sau khi ly hôn, họ nhiều lần đối đầu tại tòa về quyền sở hữu tài sản và quyền nuôi con.

Brad Pitt và Angelina Jolie bắt đầu gắn bó từ năm 2005, có với nhau 6 người con gồm Maddox (23 tuổi), Pax Thiên (21 tuổi), Zahara (20 tuổi), Shiloh (19 tuổi) và cặp song sinh Knox - Vivienne (16 tuổi).

Cặp đôi kết hôn vào năm 2014 nhưng đến năm 2016, Jolie bất ngờ nộp đơn ly hôn, khép lại một trong những mối tình được chú ý nhất Hollywood. Theo phán quyết, Angelina Jolie giành quyền nuôi con chính, còn Brad Pitt có quyền thăm nom định kỳ.

Angelina Jolie khẳng định, những gì cô làm là để bảo vệ các con khỏi tổn thương từ cuộc hôn nhân đổ vỡ với Brad Pitt (Ảnh: Getty Images).

Trong tuyên bố gửi tòa án California (Mỹ) vào ngày 9/10, Angelina Jolie cho biết cô không còn đặt chân đến Miraval kể từ khi ly hôn.

“Khi đệ đơn ly hôn, tôi để lại cho anh ấy quyền kiểm soát và cư trú toàn bộ nhà ở Los Angeles (Mỹ) và Miraval, không đòi bồi thường. Tôi từng hy vọng điều này sẽ giúp Brad bình tĩnh hơn trong cách cư xử với tôi sau một thời gian khó khăn và đau thương. Nhưng đến nay, các con và tôi chưa bao giờ quay lại đó vì Miraval gắn liền với những ký ức đau buồn”, cô viết.

Angelina Jolie cho biết Miraval là một trong những khoản đầu tư đầu tiên của 2 người, gắn liền với nhiều kỷ niệm đặc biệt: “Chúng tôi kết hôn ở đó, tôi mang thai ở đó và đã đưa 2 đứa con song sinh về nhà từ bệnh viện ở Miraval. Việc phải rời đi đột ngột thật sự khó khăn, đặc biệt là khi cuộc sống của các con bị xáo trộn”.