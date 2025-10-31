Lưu Diệc Phi gây sốt với kiểu tóc cài hoa baby, xứng danh bà hoàng xu hướng

Ngày 24/10, Lưu Diệc Phi xuất hiện với đầm quây màu sáng, tóc búi cao tự nhiên kết hợp hoa baby trắng, trang sức cao cấp và lối trang điểm nhẹ nhàng tại sự kiện của tạp chí Vogue Trung Quốc.

Cô được chọn là người xuất hiện cuối cùng trên thảm đỏ, vị trí chụp ảnh trung tâm của sự kiện. Hình ảnh thanh lịch và sang trọng của “thần tiên tỷ tỷ” nhanh chóng phủ sóng trên các nền tảng mạng xã hội Weibo, Douyin, Xiaohongshu.

Các ngành nghề dịch vụ thắng lớn khi ăn theo hiệu ứng Lưu Diệc Phi

Ngay hôm sau, nhiều cửa hàng hoa tại các thành phố lớn Trung Quốc cháy hàng hoa baby. Nhiều tiệm thậm chí treo bảng “Cùng mẫu với Lưu Diệc Phi”, tăng giá tới 30% mà vẫn không đủ nguồn cung.

Lưu Diệc Phi tạo trào lưu cài hoa baby lên tóc (Ảnh: Sina).

Trên mạng xã hội Trung Quốc, hàng loạt video hướng dẫn trang điểm, làm tóc “chuẩn phong cách Lưu Diệc Phi” thu hút hàng triệu lượt xem.

Lượng tìm kiếm các sản phẩm phấn tạo khối, phấn mắt nhũ giống màu của cô tăng vọt. Nhiều thương hiệu mỹ phẩm công bố doanh số “màu son, màu mắt Lưu Diệc Phi” tăng gấp 5-6 lần chỉ trong vài ngày.

Đáng nói, cách cài hoa baby cũng trở thành xu hướng trang điểm cô dâu “hot” nhất mùa thu. Theo các chuyên viên trang điểm, lượng khách đặt kiểu tóc “cài hoa baby” tăng 400%. Một số studio cưới còn tung gói dịch vụ “theo phong cách Lưu Diệc Phi”, giá tăng 50% nhưng lịch hẹn vẫn kín.

Không chỉ lĩnh vực làm đẹp, ngành thủ công mỹ nghệ và thời trang cũng hưởng lợi. Các blogger thủ công nhanh chóng mở bán phụ kiện hoa khô baby, trong khi các shop thời trang tung ra loạt sản phẩm in họa tiết hoa baby kèm nhãn “liên quan đến Lưu Diệc Phi”, giúp doanh số tăng mạnh.

Nhiều dịch vụ trang điểm, ngành nghề thủ công hưởng lợi khi học theo cách cài hoa baby của Lưu Diệc Phi (Ảnh: Sohu).

Lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể cũng hưởng ứng trào lưu. Nhiều nghệ nhân làm hoa lụa, hoa nhung truyền thống tại Trung Quốc đã tái hiện lại “tạo hình hoa baby của Lưu Diệc Phi”, giúp lượng xem các video về nghề thủ công tăng gấp 10 lần.

“Bà hoàng xu hướng” của làng giải trí Hoa ngữ

Đây không phải lần đầu Lưu Diệc Phi tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Năm 2023, hình ảnh nhân vật Hứa Hồng Đậu của cô trong phim Đi đến nơi có gió từng gây “bão” mạng xã hội. Cư dân mạng tại Trung Quốc và Việt Nam thi nhau để ảnh đại diện cô ôm bó hoa hồng, xem đó là biểu tượng “may mắn trong tình yêu”.

Đến năm 2024, vai Hoàng Diệc Mai của cô trong Câu chuyện Hoa Hồng lại giúp lượng bán hoa hồng vàng tăng vọt, vì tên nhân vật gắn liền với loài hoa này.

Mỗi năm, các bộ phim hoặc câu thoại của Lưu Diệc Phi đều lọt top 1 từ khóa thịnh hành trên các nền tảng Weibo, Douyin, Baidu và khẳng định sức ảnh hưởng văn hóa đại chúng của cô.

Hình ảnh nhân vật Hứa Hồng Đậu của Lưu Diệc Phi trong phim "Đi đến nơi có gió" từng gây bão trên mạng vào năm 2023 (Ảnh: Sina).

Lưu Diệc Phi (SN 1987) được xem là một trong những minh tinh hàng đầu Hoa ngữ về cả danh tiếng và thương mại. Cô là đại sứ toàn cầu của Louis Vuitton, thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí danh tiếng như Vogue, Elle, Marie Claire và Harper’s Bazaar.

Theo Sina, người đẹp được Cục Văn hóa & Du lịch Abu Dhabi mời làm đại sứ trải nghiệm du lịch. Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, cô còn gây ấn tượng với học vấn cao, nói thành thạo 4 ngôn ngữ: Anh, Pháp, Nhật và Hàn.

Theo Sina, Lưu Diệc Phi sinh trưởng trong gia đình có truyền thống học tập. Ông bà nội của nữ diễn viên đều là những ngôi sao trong ngành y khoa của Trung Quốc.

Lưu Diệc Phi ngày càng thành công và nổi tiếng (Ảnh: Weibo).

Bố là giáo sư tiếng Pháp tại Đại học Vũ Hán và từng là hiệu trưởng của một trường tại Pháp. Mẹ cô là nghệ sĩ múa có tiếng và xinh đẹp Lưu Hiểu Lợi.

Những năm gần đây, Lưu Diệc Phi liên tục thành công với các phim truyền hình và điện ảnh, từ cổ trang đến hiện đại, luôn để lại dấu ấn cả về diễn xuất lẫn phong cách thời trang.

Theo trang Fresherslive, Lưu Diệc Phi hiện sở hữu khối tài sản hơn 170 triệu USD nhờ chăm chỉ làm việc và danh tiếng trong làng giải trí. Mỹ nhân 38 tuổi vẫn duy trì cuộc sống độc thân sau khi chia tay với nam diễn viên Hàn Quốc Song Seung Heon vào năm 2018.