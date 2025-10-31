"Triển Chiêu" Chân Chí Cường đột tử khi chơi thể thao

Ngày 31/10, Phương Tâm Viện, vợ của nam diễn viên, xác nhận chồng cô đã qua đời 10 ngày trước tại Thượng Hải (Trung Quốc).

Trong thông báo, cô chia sẻ: “Cả đời anh ôn hòa như ngọc, tài hoa rạng rỡ, nhân nghĩa với bạn bè. Nay bỗng nhiên ra đi, như vì sao trời rơi xuống dòng sông mênh mông, khiến chúng tôi vô cùng đau xót. Xin chân thành cảm tạ sự yêu thương, giúp đỡ của mọi người đã dành cho chồng tôi”.

Nam diễn viên Chân Chí Cường từng vào vai Triển Chiêu trong "Bích huyết thanh thiên Dương gia tướng" (Ảnh: Sina).

Theo nguồn tin thân cận, Chân Chí Cường qua đời vì lên cơn đau tim đột ngột trong lúc chơi thể thao. Tang lễ được tổ chức kín đáo, đúng với tính cách giản dị của anh.

Tờ Sohu tiết lộ, tình trạng sức khỏe của Chí Cường không tốt từ tháng 5. Anh từng nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, song gia đình giữ kín thông tin.

Một ngày trước khi qua đời, nam diễn viên vẫn xuất hiện khỏe mạnh trong video ghi tại phòng chờ sân bay Thâm Quyến (Trung Quốc). Hình ảnh vui vẻ khi ấy khiến người hâm mộ càng bàng hoàng trước tin dữ.

Ngay sau khi thông tin được công bố, người hâm mộ khắp châu Á bày tỏ niềm tiếc thương, gọi anh là “Triển Chiêu đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ”.

Chân Chí Cường (SN 1966) gia nhập làng giải trí đầu thập niên 1990 sau khi tham gia cuộc thi Siêu mẫu Hong Kong 1991, nổi bật với ngoại hình điển trai và phong thái lịch lãm.

Anh nhanh chóng chuyển hướng sang diễn xuất, ký hợp đồng với đài ATV và góp mặt trong nhiều phim cổ trang. Vai Triển Chiêu trong Bích huyết thanh thiên Dương gia tướng (1994) giúp anh trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam và châu Á.

Sau đó, anh tiếp tục ghi dấu với các tác phẩm như: Nhạc Phi truyện, Tuyết hoa thần kiếm và Bằng chứng thép 2. Khi hợp đồng với TVB kết thúc vào năm 2009, Chí Cường rời làng giải trí, chuyển sang kinh doanh nhà hàng tại Thâm Quyến.

Những năm gần đây, anh sống và làm việc tại Trung Quốc đại lục, thi thoảng tham gia sản xuất các nội dung số trên nền tảng mạng xã hội.

Chân Chí Cường kết hôn với Phương Tâm Viện, người ngoài giới giải trí. Hai vợ chồng sống tại Thượng Hải (Trung Quốc), ít khi xuất hiện trước truyền thông.

Bạn bè và đồng nghiệp nhớ về anh như một người ôn hòa, tử tế và khiêm tốn, đúng như hình tượng “Triển Chiêu” chính trực, nghĩa hiệp trên màn ảnh.