Quỳnh Anh Shyn xin lỗi, gỡ bộ ảnh hóa trang "ông Thọ" gây tranh cãi

Mới đây, Quỳnh Anh Shyn gây chú ý khi thực hiện bộ ảnh hưởng ứng Halloween (lễ hội hóa trang) cùng Saabirose và Liu Grace. Trong đó, cả ba hóa thân thành "ông Thọ" và hai cô bé ôm trái đào, hình tượng quen thuộc trên một nhãn hiệu sữa nổi tiếng.

Bộ ảnh mang phong cách tinh nghịch, vui nhộn, song nhanh chóng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều sau khi được đăng tải. Nhiều khán giả cho rằng ý tưởng hóa trang này thiếu tính sáng tạo, thậm chí phản cảm và báng bổ hình ảnh gốc.

Một số bình luận của khán giả: "Ảnh gốc dành cho trẻ em, mà hóa trang thế này phản cảm quá", "Nhìn bôi bác, không thấy vui chút nào", "Không phù hợp để đùa trong dịp Halloween"...

Hậu trường thực hiện bộ ảnh của Quỳnh Anh Shyn, Saabirose và Liu Grace (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước phản ứng dữ dội từ dư luận, tối 30/10, Quỳnh Anh Shyn đã lên tiếng xin lỗi.

Cô chia sẻ: "Với tôi, Halloween luôn là dịp để mọi người được vui, được sáng tạo và thử sức với những điều khác biệt. Nhưng tôi hiểu rằng, là người làm nghệ thuật, mình cần cẩn trọng hơn trong cách thể hiện để không khiến ai cảm thấy khó chịu. Nếu ý tưởng hóa trang vừa rồi vô tình khiến một số khán giả thấy không phù hợp, tôi xin lỗi thật lòng".

Người đẹp cho biết, sau khi cùng ê-kíp xem xét lại toàn bộ hình ảnh, cô đã quyết định gỡ bỏ các bài đăng để tránh gây thêm tranh luận.

"Tôi biết ơn vì mọi người đã góp ý và quan tâm. Những chia sẻ đó giúp tôi nhìn lại, học hỏi và hoàn thiện mình hơn mỗi ngày", Quỳnh Anh Shyn nói thêm.

Bộ ba "em xinh" có mối quan hệ thân thiết từ sau chương trình "Em xinh say hi" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Cùng ngày, đại diện nhãn hàng sữa cũng lên tiếng, khẳng định bộ ảnh hóa trang lấy cảm hứng từ hình tượng "ông Thọ" không thuộc bất kỳ hoạt động truyền thông chính thức nào của thương hiệu.

Phía nhãn hàng nhấn mạnh họ trân trọng tinh thần sáng tạo của các KOLs (người có sức ảnh hưởng) và người tiêu dùng, song mong muốn được đồng hành theo cách phù hợp hơn, có sự trao đổi và xin phép liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.