Chuyên gia Malaysia: “Tuyển Việt Nam sẽ mất sự thống trị ở Đông Nam Á”

Mới đây, Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, đã phê chuẩn quyết định thành lập giải FIFA ASEAN Cup. Đây là giải đấu mới hoàn toàn dành cho 11 đội bóng ở khu vực Đông Nam Á và sẽ thi đấu theo lịch thi đấu của FIFA.

Chuyên gia Raja Isa cho rằng tuyển Việt Nam sẽ mất đi vị thế thống trị nếu giải FIFA ASEAN Cup được tổ chức (Ảnh: Minh Quân).

Điều đó có nghĩa rằng, các đội bóng có nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài như Malaysia, Indoensia hay Thái Lan sẽ triệu tập được lực lượng mạnh nhất. Giải AFF Cup không được tổ chức vào dịp FIFA Days (tập trung đội tuyển quốc gia theo lịch của FIFA) nên các đội bóng này thường không triệu tập được lực lượng mạnh nhất.

Thậm chí, ở kỳ AFF Cup 2024, Indonesia đã cử đội U22 tham dự và họ phải dừng bước ngay từ vòng bảng. Chuyên gia bóng đá người Malaysia, ông Raja Isa Raja Akram Syah, đánh giá cao quyết định của FIFA. Ông cho rằng giải đấu mới sẽ giúp bóng đá Đông Nam Á nâng tầm. Đồng thời, tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ mất đi sự thống trị từng thể hiện ở các giải AFF Cup trước đây.

Ông cho biết: “Tôi cho rằng FIFA ASEAN Cup sẽ mang lại nhiều tác động tích cực. Khi được tổ chức trong khuôn khổ chính thức của FIFA, giải đấu chắc chắn sẽ cạnh tranh hơn, không còn bị thống trị bởi các đội tuyển như Thái Lan hay Việt Nam nữa”.

Ông Raja Isa cũng nhận định việc FIFA trực tiếp bảo trợ sẽ khiến các đội tuyển không thể xem đây là sân chơi mang tính thủ tục như trước: “Trước đây, ở AFF Cup, một số đội chỉ tung ra đội hình trẻ vì coi đó là cơ hội thử nghiệm cho các giải lớn hơn như SEA Games hay U23 châu Á. Nhưng với FIFA ASEAN Cup, điều đó sẽ thay đổi hoàn toàn”.

Malaysia có nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài nhưng không thể triệu tập tham dự AFF Cup (Ảnh: FAM).

Do là giải đấu nằm trong hệ thống chính thức của FIFA, kết quả các trận đấu tại FIFA ASEAN Cup sẽ được tính vào bảng xếp hạng FIFA, qua đó tạo thêm động lực thi đấu cho các đội tuyển. “Khi điểm số FIFA bị ảnh hưởng, mọi đội đều sẽ đặt mục tiêu vô địch hoặc ít nhất là cải thiện thứ hạng. Và khi uy tín giải đấu tăng lên, các nhà tài trợ cũng sẽ đầu tư nhiều hơn,” ông Raja Isa nhận định.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa FIFA ASEAN Cup và AFF Cup nằm ở tính chính thức và quy mô toàn cầu. Nếu như AFF Cup chỉ do Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức, thường diễn ra ngoài lịch FIFA và thiếu vắng nhiều ngôi sao lớn, thì FIFA ASEAN Cup lại được công nhận, bảo trợ và giám sát trực tiếp bởi FIFA.

Tờ Bola (Indonesia) nhận định: “Sự kiện này không chỉ là bước tiến cho bóng đá Đông Nam Á, mà còn thể hiện cam kết của FIFA trong việc nâng tầm các nền bóng đá đang phát triển, mang lại cơ hội để khu vực khẳng định vị thế trên bản đồ bóng đá thế giới”.