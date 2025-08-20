Lý Liên Kiệt xuất viện, đăng ảnh vui vẻ ăn mì để trấn an người hâm mộ

Mới đây, ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt đã cập nhật mạng xã hội để trấn an người hâm mộ sau khi thông tin ông nhập viện vì vấn đề sức khỏe lan truyền rộng rãi. Theo bài đăng, nam tài tử 62 tuổi đã khỏe mạnh và xuất viện.

Kèm theo bài viết, Lý Liên Kiệt đăng tải hình ảnh ông đang ngồi ăn một bát mì tại một khu ẩm thực. Trong ảnh, ông đội mũ lưỡi trai, đeo kính, mặc áo sơ mi xanh và quàng khăn lụa cùng màu. Gương mặt ông hiện lên vẻ thoải mái, thần sắc tốt và ăn uống ngon miệng, cho thấy sức khỏe đã ổn định.

Lý Liên Kiệt viết trên trang Weibo của ông: "Cảm ơn mọi người đã quan tâm và chúc phúc. Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng. Tôi đã được xuất viện rồi và đang ăn món ngon. Chúc mọi người sức khỏe, bình an và hạnh phúc".

Lý Liên Kiệt đăng ảnh ăn uống vui vẻ và khoe rằng đã được xuất viện, trấn an những người hâm mộ lo lắng cho ông (Ảnh: Weibo).

Trước đó, vào ngày 17/8, Lý Liên Kiệt đã đăng tải hình ảnh ông đang nằm trên giường bệnh kèm lời nhắn gây hoang mang: "Gần đây trải qua một thử thách chẳng ngờ".

Những hình ảnh này đã gây nên sự lo lắng trong cộng đồng người hâm mộ ngôi sao võ thuật này.

Trong nhiều năm gần đây, Lý Liên Kiệt đã dần rút lui khỏi làng giải trí để tập trung điều trị bệnh cường giáp. Căn bệnh này khiến ông gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, bao gồm sưng mặt, cân nặng thất thường và tim đập nhanh.

Hình ảnh Lý Liên Kiệt tiều tụy trên giường bệnh do chính ông chia sẻ vài ngày trước (Ảnh: 163).

Lý Liên Kiệt là một trong những ngôi sao võ thuật nổi tiếng nhất thế giới với các tác phẩm kinh điển như Hoàng Phi Hồng, Phương Thế Ngọc và Thiếu Lâm Tự. Tuy nhiên, sự nghiệp lẫy lừng cũng để lại trên người ông nhiều vết thương cũ.

Vào tháng 11/2023, trong một cuộc phỏng vấn để quảng bá cuốn sách mới, ông từng chia sẻ đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với cái chết và dặn dò vợ chuyện hậu sự. Chính những thông tin này đã khiến người hâm mộ càng thêm lo lắng cho sức khỏe của ông.

Theo một số nguồn tin, toàn bộ tài sản của ngôi sao võ thuật được cho là để lại cho vợ, Lợi Trí. Được biết, Lý Liên Kiệt còn có 2 con gái lớn với người vợ đầu. Phần tài sản được chia cho họ không được đề cập tới.

Theo Celebrity Net Worth, ngôi sao võ thuật họ Lý hiện sở hữu khối tài sản 250 triệu USD. Ông sở hữu nhiều bất động sản tại Singapore, Hong Kong, Đài Loan (Trung Quốc).

Để giữ gìn sức khỏe, tài tử Lý Liên Kiệt thừa nhận, ông thường ngồi thiền nhiều giờ mỗi ngày. Phương pháp này giúp ngôi sao nổi tiếng có những phút giây thư thái, thanh tịnh và cải thiện sức khỏe.