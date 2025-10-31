“Em bé ngậm thìa vàng” của showbiz: 3 tháng tuổi đã có hợp đồng nghệ sĩ

Tháng 10 vừa qua, Trần Vỹ Đình bất ngờ xác nhận anh và siêu mẫu Hà Tuệ đã đón con trai đầu lòng, bé chào đời từ tháng 8. Thông tin này ngay lập tức gây “sốt” làng giải trí châu Á.

Cặp đôi lựa chọn giữ kín hình ảnh con trai, chỉ xác nhận đã trở thành bố mẹ. Dù vậy, việc quý tử được Anh Hoàng (EEG) - một trong những “ông lớn” hàng đầu Hong Kong - ký hợp đồng chỉ sau vài tháng chào đời khiến truyền thông gọi cậu là “em bé ngậm thìa vàng”.

Hà Tuệ và Trần Vỹ Đình vừa đón con trai đầu lòng hồi tháng 8 (Ảnh: Sina).

Theo HK01, Trần Vỹ Đình là một trong những tài tử đình đám và giàu có nhất làng giải trí Hoa ngữ. Anh không chỉ nổi tiếng nhờ diễn xuất, mà còn xuất thân trong một gia đình tài phiệt Hong Kong.

Cha của anh - ông Cổ Kiếm Kỳ Đàm - là trùm bất động sản, anh trai hoạt động trong ngành vận tải biển, còn chị gái điều hành doanh nghiệp may mặc có nhà máy tại Dubai.

Bản thân Trần Vỹ Đình sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu NDT (tương đương hàng trăm tỷ đồng), bao gồm 2 biệt thự tại khu The Leighton Hill - nơi được mệnh danh là “đắt đỏ nhất thế giới”.

Anh cũng nắm trong tay bộ sưu tập siêu xe từ Rolls-Royce, Lamborghini, Audi, Mercedes-Benz đến Maserati, trong đó có nhiều phiên bản giới hạn.

Bạn gái của Trần Vỹ Đình, siêu mẫu Hà Tuệ, là gương mặt nổi bật của làng thời trang Trung Quốc. Cô được mệnh danh là “tiên cô” nhờ vẻ đẹp đậm nét Á Đông và thần thái thanh thoát.

Người đẹp sinh năm 1989 từng là một trong số ít người mẫu châu Á trình diễn tại Victoria’s Secret Fashion Show (Buổi trình diễn của Victoria’s Secret).

Năm 2011, cô trở thành người mẫu gốc Á hiếm hoi được chọn mở màn cho show Ralph Lauren, đồng thời được tạp chí New York Magazine vinh danh trong danh sách 10 người mẫu hàng đầu mùa thu năm đó.

Hà Tuệ là siêu mẫu nổi tiếng của Trung Quốc (Ảnh: Instagram).

Hà Tuệ từng là “nàng thơ” của hàng loạt thương hiệu danh tiếng như: Dolce & Gabbana, Chanel, Dior, Hermès, Jean Paul Gaultier, Missoni và Mugler.

Hà Tuệ và Trần Vỹ Đình bắt đầu hẹn hò từ năm 2021. Suốt 4 năm, họ nhiều lần bị bắt gặp du lịch cùng nhau ở nước ngoài nhưng chưa từng công khai mối quan hệ.

Tháng 8 vừa qua, tin đồn cặp đôi kết hôn bí mật lan rộng. Hai tháng sau, cả hai chính thức xác nhận đã có con chung nhưng không tiết lộ kế hoạch kết hôn.

Dù luôn kín tiếng về đời tư, Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ được xem là cặp đôi quyền lực trong làng giải trí Hoa ngữ, khi cả hai đều thành công và sở hữu khối tài sản “khủng”.

Con trai của Hà Tuệ và Trần Vỹ Đình nổi tiếng ngay từ khi mới chào đời (Ảnh: HK01).

Không chỉ có bố mẹ là ngôi sao, quý tử của Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ còn được tỷ phú Dương Thụ Thành - ông trùm làng giải trí Hong Kong - đặc biệt chú ý.

Trong một buổi tiệc của Công ty EEG, ông tặng bé một huy chương bằng vàng nguyên chất trị giá khoảng 20.000 USD. Sau đó, Dương Thụ Thành tuyên bố ký hợp đồng quản lý nghệ sĩ với con trai của cặp đôi.

Theo truyền thông Hong Kong, đây là sao nhí đầu tiên của EEG được ký hợp đồng ngay từ khi chưa biết đi, biết nói, hứa hẹn trở thành gương mặt được săn đón bậc nhất trong tương lai.