Vì sao golf được coi là môn thể thao đắt đỏ nhất thế giới?

Trong các môn thể thao hiện nay, golf luôn được xem là bộ môn đắt đỏ bậc nhất, thể hiện đẳng cấp của giới siêu giàu. Tại sao lại như vậy?

Thực tế, để trở thành một người chơi thực thụ, bạn có thể phải bỏ ra hàng trăm triệu đồng cho những cây vợt, quần áo hay chi phí thuê sân tập luyện.

Chính từ những khoản tiền khổng lồ này, golf trở thành môn thể thao rất kén chọn người tham gia. Không phải ai có đam mê hay tài năng bẩm sinh cũng đủ điều kiện để theo đuổi đến cùng bộ môn này.

Golf là bộ môn gì?

Golf là môn thể thao ngoài trời, trong đó người chơi sẽ sử dụng các loại gậy khác nhau để đánh một quả bóng nhỏ vào các lỗ (holes) trên sân, với mục tiêu hoàn thành toàn bộ sân golf bằng số cú đánh ít nhất có thể.

Tờ Britannica cho biết, một vòng đấu thường bao gồm 18 lỗ tiêu chuẩn và đây cũng là cấu trúc phổ biến của đa số sân golf hiện nay. Một sân 18 hố có chiều dài 6.500-7.000 yard (tương đương 5.900-6.400m).

Trong đó, mỗi hố có độ dài 100-600 yard (90-550m). Với mặt sân chỉ có 9 hố, người chơi sẽ đánh lặp lại hai lần để hoàn thành đủ 18 hố theo quy định. Các loại gậy golf được thiết kế riêng cho các vị trí khác nhau mà bóng có thể dừng lại và từng khoảng cách khác nhau tới hố.

Cây cầu đá Swilcan là biểu tượng thiêng liêng của làng golf thế giới (Ảnh: Gordon Hatton).

Theo Historic UK, golf bắt nguồn từ một trò chơi diễn ra dọc bờ biển phía Đông Scotland. Vào thời kỳ sơ khai, người chơi dùng những chiếc gậy thô sơ hoặc gậy cong để đánh viên sỏi qua các cồn cát và quanh đường đua.

Trong thế kỷ 15, Scotland gấp rút củng cố lực lượng để đối phó nguy cơ xâm lược từ kẻ thù. Niềm say mê golf của người dân lại khiến họ bỏ bê việc huấn luyện quân sự. Tình trạng này nghiêm trọng đến mức Quốc hội Scotland dưới thời Vua James II buộc phải ban hành lệnh cấm chơi golf vào năm 1457.

Đến năm 1502, môn thể thao này mới được hoàng gia công nhận khi Vua James IV của Scotland (1473-1513) trở thành vị vua đầu tiên trên thế giới chơi golf. Nhờ sự hậu thuẫn từ giới quý tộc, golf nhanh chóng lan rộng khắp châu Âu trong thế kỷ 16.

Vua Charles I đã đưa bộ môn thể thao này đến Anh, còn Nữ hoàng Mary của Scotland cũng giới thiệu golf đến Pháp trong thời gian bà theo học tại đây.

Câu lạc bộ golf xa xỉ nhất hiện nay có gì?

Thuật ngữ “đắt đỏ” trong thế giới golf được chia làm hai loại chính là chi phí gia nhập (thẻ thành viên câu lạc bộ) và tiền đầu tư vào các loại dụng cụ (gậy hoặc bộ gậy riêng lẻ).

Để trở thành tay chơi golf thực thụ, bạn cần chi trả khoản chi phí khởi điểm lên tới hàng trăm nghìn USD. Những khoản đầu tư này không chỉ mua quyền chơi golf, chúng còn thể hiện lối sống thượng lưu, cơ hội kết nối với các doanh nhân tầm cỡ và đặc quyền tiện nghi vượt trội.

Đối với những người chơi golf, sự xa xỉ thực sự không nằm ở những cây gậy họ cầm. Địa điểm chơi và cộng đồng người tham gia giàu có mới là tuyên ngôn mà họ quyết tâm theo đuổi đến cùng.

Ví dụ, Câu lạc bộ The Madison Club (California, Mỹ) khai trương vào năm 2007 được xem là biểu tượng của sự xa xỉ trong thế giới golf khi có phí gia nhập lên tới 500.000 USD (khoảng 13,1 tỷ đồng).

Bước vào câu lạc bộ này, bạn sẽ có những trải nghiệm mặt sân golf được đích thân huyền thoại Tom Fazio thiết kế riêng. Bên cạnh đó, nơi đây còn được mệnh danh là vùng đất đặc quyền, cung cấp điều kiện sân hoàn hảo, tiện nghi đẳng cấp quốc tế và mức độ riêng tư tuyệt đối.

Khuôn viên sang trọng, đắt đỏ bậc nhất thế giới của Câu lạc bộ golf The Madison Club (Ảnh: The Madison Club).

Theo Golf Inspired, mức giá đắt đỏ của The Madison Club cho phép các thành viên tiếp cận với lối sống mà nhiều người thèm muốn. Đây được coi là “tấm vé vàng” giúp mọi người bước vào thế giới thượng lưu.

Dù nổi tiếng toàn cầu, The Madison Club vẫn duy trì vẻ bí ẩn vốn có. Gần như không ai biết chính xác về danh sách thành viên của câu lạc bộ hay mức chi phí thực tế của mỗi người để gia nhập.

Vì sao gậy đánh golf luôn đắt đỏ?

Ngoài chi phí hội viên câu lạc bộ golf cho giới thượng lưu, những chiếc gậy đánh golf cũng có mức giá đáng kinh ngạc, đặc biệt là mẫu đến từ thương hiệu xa xỉ hoặc có nguồn gốc lịch sử đặc biệt.

Theo trang GolferHive, người mới chơi có thể bắt đầu với một bộ gậy cơ bản giá khoảng 200 USD (khoảng 5,2 triệu đồng), trong khi những bộ tầm trung có chất lượng và độ hoàn thiện cao hơn, rơi vào 700-1.300 USD (khoảng 18-34 triệu đồng).

Golfing Focus khuyến nghị người mới nên bắt đầu với 8-10 gậy, thay vì mang đầy đủ 14 cây từ đầu.

Bộ gậy đến từ thương hiệu Honma Five Star có mức giá 75.000 USD (khoảng 1,9 tỷ đồng) được xem là một trong những bộ gậy đánh golf đắt nhất thế giới. Trong khi đó, cây gậy gạt Scotty Cameron từng được huyền thoại Tiger Woods sử dụng được bán đấu giá hơn 393.300 USD (khoảng 10,3 tỷ đồng) nhờ giá trị lịch sử mà nó đem lại.

Để tạo nên một cây gậy đánh golf cao cấp, nhà sản xuất phải sử dụng loạt nguyên liệu đắt đỏ với quy trình thiết kế cầu kỳ. Ví dụ bộ sưu tập BERES Five Star của Honma được chế tác tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Mỗi cây gậy đều được hoàn thiện từ các kim loại quý như vàng 24 carat và bạch kim cùng với quy trình sản xuất tiên tiến cùng công nghệ cán gậy độc quyền.

Gậy đánh golf trở nên đắt đỏ vì thiết kế độc quyền và công nghệ hiện đại phía sau (Ảnh: Honma Golf).

Quá trình sản xuất loại gậy này cũng hoàn toàn tách biệt với sản xuất hàng loạt trên thị trường. Từng cây gậy trước khi giao đến tay khách hàng đều được các nghệ nhân đo đạc kỹ lưỡng, trải qua hàng trăm giờ thử nghiệm và tinh chỉnh từng chi tiết nhỏ để đạt độ chính xác tuyệt đối.

Một yếu tố quan trọng khiến giá gậy golf cao cấp tăng cao chính là cuộc chạy đua công nghệ và đổi mới thiết kế. Những cải tiến này bao gồm sử dụng các vật liệu tiên tiến như graphite, hợp kim titanium đạt chuẩn hàng không vũ trụ hay vonfram để tối ưu trọng lượng và hiệu năng.

Quy trình tùy chỉnh gậy cá nhân (custom fitting) thường được thực hiện bằng thiết bị hiện đại như máy phân tích quỹ đạo bóng (launch monitor) dưới sự giám sát của các kỹ thuật viên chuyên sâu. Nhờ đó, mỗi cây gậy sẽ phù hợp với một kiểu vung gậy riêng biệt, nâng cao hơn nữa giá trị của chúng.

Golf trở thành "mảnh đất màu mỡ" của giới thời trang

Các ông lớn trong ngành thời trang như Louis Vuitton, Dior, Gucci… cố gắng thu hút số lượng người trẻ chơi golf bằng loạt thiết kế độc quyền dành riêng cho bộ môn này.

Theo tạp chí Esquire, golf đang dần đi theo con đường mà quần vợt từng mở lối khi trở thành môn thể thao được giới thời trang xa xỉ đặc biệt quan tâm.

Ngành thời trang đang "đứng ngồi không yên" với bộ môn golf (Ảnh: Louis Vuitton).

Hiện nay, ngày càng nhiều ngôi sao nổi tiếng tham gia vào môn thể thao thượng lưu này. Các thương hiệu cũng không ngại chi hàng chục tỷ đồng để hợp tác cùng những người có sức ảnh hưởng về thời trang để quảng bá sản phẩm của họ.

Nhiều nghệ sĩ trở thành người hâm mộ trung thành của golf như DJ Khaled từng chia sẻ hình ảnh mình cùng bộ phụ kiện golf Louis Vuitton trên trang cá nhân hay ca sĩ Justin Bieber cũng thường xuyên ra sân giải trí trong vài năm trở lại đây.

Không thể phủ nhận, golf đang chứng kiến một làn sóng hồi sinh mạnh mẽ, đánh dấu sự giao thoa giữa thời trang xa xỉ và phong cách sống hiện đại.