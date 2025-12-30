Siêu mẫu 52 tuổi để ngực trần trên biển: “Sự gợi cảm không có hạn sử dụng”

Mới đây, hình ảnh Heidi Klum không mặc áo, chỉ diện quần bikini dây màu nâu và kính râm khi dạo biển cùng chồng đã nhanh chóng lan truyền trên các trang tin giải trí. Trong lúc ngâm mình dưới làn nước xanh, nữ siêu mẫu còn trao nụ hôn tình tứ với Tom Kaulitz, cho thấy cuộc sống hôn nhân viên mãn và đầy năng lượng.

Heidi Klum gây tranh cãi khi lộ ngực trên biển trong kỳ nghỉ cùng gia đình (Ảnh: JJ).

Đây không phải lần đầu Heidi Klum gây tranh cãi vì phong cách ăn mặc táo bạo. Trong nhiều năm qua, cô thường xuyên xuất hiện bán khỏa thân trước công chúng và không ngần ngại chia sẻ những hình ảnh gợi cảm. Người đẹp cho biết, việc chụp ảnh nội y hay bán khỏa thân đã là một phần công việc của cô từ đầu thập niên 1990.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí People, Heidi Klum thẳng thắn bày tỏ quan điểm về tuổi tác và hình thể: “Với tôi, việc lớn tuổi không phải là vấn đề. Tôi không xấu hổ vì tuổi tác hay cơ thể của mình. Ai cũng nên được tự do làm điều họ muốn”.

Phản hồi trước những định kiến cho rằng phụ nữ “hết thời” sau tuổi 40, siêu mẫu người Đức nói: “Chúng tôi vẫn ở đây, rất rõ ràng để mọi người nhìn thấy. Đừng trốn tránh tuổi tác. Vẻ đẹp luôn thay đổi, và tôi sẵn sàng đón nhận điều đó. Nếu mọi thứ không thay đổi, cuộc sống sẽ rất nhàm chán”.

Heidi Klum là một trong những chân dài hàng đầu thế giới và sở hữu gu thời trang táo bạo (Ảnh: News).

Heidi Klum (SN 1973) là một trong những siêu mẫu nổi tiếng và bền bỉ nhất của làng thời trang thế giới. Cô bắt đầu sự nghiệp sau khi giành chiến thắng tại một cuộc thi người mẫu toàn quốc ở Đức vào đầu những năm 1990, trước khi vươn lên hàng ngũ ngôi sao quốc tế.

Người đẹp ghi dấu ấn mạnh mẽ khi trở thành “thiên thần” của Victoria’s Secret và liên tục xuất hiện trên trang bìa các tạp chí danh tiếng như Vogue, Elle, Sports Illustrated.

Không chỉ thành công trong lĩnh vực thời trang, Heidi Klum còn là gương mặt quen thuộc trên truyền hình với vai trò người dẫn chương trình kiêm giám khảo của Project Runway, Germany’s Next Topmodel và America’s Got Talent, giúp cô giành giải Emmy danh giá.

Siêu mẫu 52 tuổi đang hạnh phúc bên chồng kém 16 tuổi (Ảnh: Getty).

Song song với sự nghiệp giải trí, Heidi Klum là một doanh nhân thành đạt, sở hữu nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm và nội y. Theo Celebrity Net Worth, khối tài sản của cô hiện ước tính khoảng 160 triệu USD, đến từ người mẫu, truyền hình, sản xuất và các hợp đồng quảng cáo lớn.

Cuộc sống hôn nhân của Heidi Klum cũng trải qua nhiều thăng trầm và nhận được sự quan tâm lớn của truyền thông quốc tế. Cô kết hôn lần đầu với nhà tạo mẫu tóc người Australia - Ric Pipino - vào năm 1997, nhưng cuộc hôn nhân này kết thúc sau 5 năm chung sống.

Năm 2005, cô kết hôn với ca sĩ người Anh Seal. Đây là mối quan hệ được công chúng ngưỡng mộ nhất của Heidi Klum khi cả hai thường xuyên xuất hiện hạnh phúc bên nhau và cùng nuôi dạy 4 người con, trong đó Seal nhận nuôi con riêng của Heidi. Tuy nhiên, sau 7 năm hôn nhân, cặp đôi tuyên bố ly hôn trong sự tiếc nuối của công chúng vào năm 2012.

Sau khi chia tay Seal, Heidi Klum trải qua một số mối quan hệ tình cảm trước khi tìm được hạnh phúc mới bên Tom Kaulitz - thành viên ban nhạc rock Đức Tokio Hotel, kém cô 16 tuổi.

Hai người công khai hẹn hò vào năm 2018 và kết hôn vào năm 2019. Hiện tại, Heidi Klum thường xuyên chia sẻ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và trẻ trung với Tom Kaulitz, khẳng định bản thân đang trải qua giai đoạn viên mãn về sự nghiệp và cuộc sống cá nhân.